Colin Kaepernick pourrait-il revenir dans la NFL?

Dernière équipe de la NFL à avoir invité Colin Kaepernick en entrevue et à l’entrainement en vue d’une possible embauche, en 2017, les Seahawks de Seattle auraient été contactés jeudi par une formation qui voulait avoir plus d’informations sur le quart-arrière.

«Quelqu’un est intéressé», a dit l’entraineur-chef et directeur général des Seahawks Pete Carroll, dont les propos ont été rapportés par NBC Sports Northwest.

Carroll n’a donné aucun détail sur la provenance de l’appel reçu concernant Kaepernick. Il a toutefois spécifié que c’est la première fois qu’il est contacté au sujet du quart-arrière, qui n’a pas joué dans la NFL depuis 2016.

La possibilité d’un retour dans la NFL de Kaepernick est évoquée par plusieurs depuis que le commissaire Roger Goodell a affirmé que la ligue avait eu tort ne pas écouter les joueurs lorsqu’ils ont manifesté pacifiquement pour dénoncer le racisme et la brutalité policière lors de la saison 2016.

C’est Kaepernick qui avait initié le mouvement en posant un genou au sol avant certains matchs, pendant l’hymne national américain. Il évoluait alors avec les 49ers de San Francisco. Cette saison a été sa dernière dans la NFL. Perçu comme un agent provocateur par plusieurs dirigeants de la ligue, le joueur autonome n’a pas été en mesure de dénicher un nouveau poste par la suite.

À ce titre, Pete Carroll a indiqué jeudi à ESPN qu’il regrettait ne pas avoir accordé de contrat à Kaepernick avec les Seahawks en 2017.