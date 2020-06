Comment comprendre les femmes?

Je viens de me faire domper par une fille avec qui j’étais sur le point d’emménager et je ne comprends pas qu’on en soit arrivé là. Je vais te faire un résumé de l’histoire pour que tu m’aides à comprendre comment j’ai pu me faire avoir de même.

J’ai rencontré la fille en question grâce à un ami qui savait que je commençais à en avoir assez d’être seul. Car près quelques aventures qui s’étaient mal terminées, j’avais décidé d’être plus prudent avec les femmes pour ne plus me tromper. Parce que tu sais, à force de se tromper, on finit par penser qu’on n’est pas fait pour vivre à deux.

Donc j’ai fait la connaissance de cette fille et on s’est plu. Elle sortait tout juste d’une séparation et partageait avec son ex la garde de leurs deux enfants. Leur relation était bonne car je ne sentaisaucune animosité entre eux.

J’allais chez-elle quand les enfants n’y étaient pas et on prenait nos distances quand ils étaient chez elle. Puis un jour, elle m’a proposé qu’on de s’installe ensemble. Comme elle ne voulait pas que ça se fasse chez-moi ou chez-elle, on s’est mis à la recherche d’un logement pouvant accueillir quatre personnes. On en a trouvé un et on a signé le bail. Ce qui me rassurait.

Parce que tu vois, certains de ses agissements m’amenaient à me poser de grosses questions sur le sérieux de la fille. Elle continuait de rencontrer son ex plutôt souvent. Elle assistait avec lui à toutes les fêtes de famille où ses enfants allaient. Elle ne voulait jamais qu’on reste ensemble plus de deux jours de suite, sous prétexte de ne pas perturber les enfants, alors que je doutais même qu’ils soient au courant de mon existence puisque je ne les voyais jamais.

Et puis boum, le mois dernier, à un mois et demi de l’entrée dans notre logement, elle m’annonce qu’après avoir sérieusement réfléchi, elle ne viendra pas vivre avec moi. Elle ne sait plus si elle m’aime et elle ne veut pas prendre de chance.

Je ne comprends pas cette fille et je lui en veux à mort de m’avoir fait perdre de l’argent d’abord, et la face ensuite. Ce se peut-tu qu’une fille de presque 40 ans soit aussi tête folle ? Ou bien est-cemoi qui suis con ?

Un gars qui doute de lui

Vous n’êtes pas con, peut-être juste un peu trop naïf. Je crois que certains signes avant-coureurs auraient dû vous mettre la puce à l’oreille sur le caractère ambivalent de cette personne. Les agissements qui suscitaient en vous des questions sur son sérieux auraient dû vous alerter et vous mettre sur vos gardes.