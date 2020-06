De beaux souvenirs pour Gino Quilico

En 1991, le baryton Gino Quilico a vécu une expérience unique en participant à la création de l’opéra The Ghosts of Versailles. Une œuvre contemporaine qui sera diffusée ce soir et vendredi sur le site du Metropolitan Opera.

Cette œuvre du compositeur américain John Corigliano est un opéra dans l’opéra. Beaumarchais, Marie-Antoinette et Louis XVI sont au purgatoire. L’écrivain décide d’écrire un nouvel opéra pour amuser Marie-Antoinette qui se lamente et qui n’en revient pas d’avoir été décapitée.

Beaumarchais met en scène, dans cet opéra, les Figaro, Rosina, le Comte Almaviva, Susanna et Chérubin, que l’on retrouve dans Le Barbier de Séville et Les Noces de Figaro.

Gino Quilico se souvient de cette période de création qui a mené à la présentation de cette œuvre en première mondiale au Met. Une aventure qu’il qualifie d’extraordinaire.

The Ghosts of Versailles avait été commandé pour souligner le 100e anniversaire du Met en 1983. Il a été présenté huit ans plus tard.

John Corigliano avait entendu chanter Gino Quilico et il voulait lui confier le rôle de Figaro.

«Je ne suis pas fou fou de musique contemporaine et je n’étais pas convaincu au départ. J’ai été le rencontrer à New York et il m’a convaincu», a-t-il raconté, lors d’un entretien téléphonique.

Accessible et ouvert

Les lignes de chant de Figaro sont plus classiques comparativement à celles des personnages de fantômes qui sont plus contemporaines.

«John Corigliano était ouvert à nos suggestions et même à des modifications durant la période de création. Il était accessible, gentil et adorable», a fait remarquer le baryton.

Il est extrêmement rare qu’un chanteur lyrique puisse travailler avec le compositeur d’une œuvre.

«C’est comme si j’avais été vivant à l’époque de Verdi et Puccini et que j’avais pu travailler avec eux. Ce fut une expérience extraordinaire. On pourrait faire un livre avec la création de cette œuvre», a-t-il laissé tomber.

The Ghosts of Versailles est aussi le dernier opéra que Gino Quilico a répété avec sa mère Lina Pizzolongo décédé d’un cancer, trois mois avant la première mondiale le 19 décembre 1991.

«Elle était malade, sortait de son lit et elle se mettait au piano. Elle m’a tout enseigné du rôle de Figaro», a-t-il fait savoir.

Une cascade

Le baryton originaire de New York, qui a chanté dans plusieurs productions et autour de 150 représentations au Met, a failli se blesser lors de la dernière dans la maison d'opéra de Manhattan.

«J’étais très physique. Je chantais et je courais partout. Je me suis pris pour Superman et j’ai décidé, lors de la dernière, de faire une pirouette. Je suis tombé sur le coccyx. J’étais sur l’adrénaline et ça n’a pas trop paru. On peut être stupide, parfois, même à l’opéra», a-t-il lancé en riant.

Gino Quilico a l’intention de regarder la diffusion en ligne de The Ghosts of Versailles.

«Je vais regarder ça avec ma conjointe sur mon grand écran. Je n’ai pas vu cette production depuis que le Met l’a sorti en vidéo en 1993. Je l’ai et je ne la regarde jamais. Je vais faire ça en même temps que tout le monde et en direct», a-t-il dit.

Il souhaite que le Met présentera, au cours de ses prochaines semaines de diffusion gratuites, un des opéras mettant en vedette son père Louis. Il existe des productions filmées où on le voit dans les opéras Rigoletto, Don Carlo et Un Ballo in Maschera de Verdi.

The Ghosts of Versailles est présenté gratuitement aujourd’hui à partir de 19h30 sur le site internet du Metropolitan Opera et aussi sur l’application Met Opera on Demand. Il sera en ligne jusqu’à 18h30 vendredi.