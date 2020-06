Des courses mémorables à Montréal

Pour la première fois en 11 ans, les bolides de Formule 1 ne rouleront pas sur le circuit Gilles-Villeneuve en juin à Montréal. C’est ce matin que devaient être présentées les deux séances d’essais initiales en prévision du Grand Prix du Canada mais, en raison de la pandémie, la neuvième étape de la saison 2020 a été reportée, espère-t-on, à cet automne. Revivons dix courses mémorables, parmi les 40 disputées à Montréal, qui ont marqué son histoire.

1978

Photo d'archives

Gilles Villeneuve a conquis son public

En ce frisquet dimanche du 8 octobre, Gilles Villeneuve fait vibrer son public quand, à bord de sa Ferrari, il remporte la première de ses six victoires en F1 lors de la course inaugurale du Grand Prix du Canada disputé sur un circuit qui portera son nom quatre ans plus tard. À vingt tours de la fin, le Français Jean-Pierre Jarier, qui dominait le peloton, est forcé à l’abandon en raison d’ennuis mécaniques et Villeneuve s’empare de la tête pour ne plus jamais la quitter.

1981

Photo d'archives

Démonstration magistrale sous la pluie

Gilles Villeneuve a toujours été considéré comme un maître sous la pluie. Sa magistrale démonstration en 1981 sera récompensée par une troisième place inespérée. Après un incident l’impliquant avec René Arnoux et Didier Pironi dès le tour initial, le Petit Prince de la F1, comme on l’appelait affectueusement, fait valser son bolide pour enfin se débarrasser de son aileron avant amoché. Ce sera, hélas, sa dernière course à Montréal.

1991

Photo d'archives

Un demi-tour de trop pour Mansell

À 500 mètres de l’arrivée, Nigel Mansell, meneur de l’épreuve, cale le moteur de sa Williams dans le virage en épingle à l’extrémité est du circuit Gilles-Villeneuve devant une foule qui l’acclame à son dernier passage. Incapable de repartir, il frappe de rage le volant de voiture et offre la victoire sur un plateau d’argent au Brésilien Nelson Piquet. Le Britannique sera néanmoins couronné champion du monde l’année suivante.

1994

Photo d'archives

Un terrain de jeu pour Schumacher

Michael Schumacher détient avec Lewis Hamilton le record de victoires au Grand Prix du Canada avec sept. C’est en ce 12 juin que le septuple champion du monde signera son premier succès au circuit Gilles-Villeneuve qui s’avérera pour lui un véritable terrain de jeu par la suite. C’est au cours de cette même année qu’il remportera son premier titre en F1 en devançant le Britannique Damon Hill (Williams) par un seul point au classement final.

1995

Photo d'archives

Une victoire émotive pour Jean Alesi

Au volant de la Ferrari arborant le numéro 27, qui fut jadis celui de Gilles Villeneuve, Jean Alesi remporte la course le jour de ses 31 ans. Cette victoire, la seule de sa carrière en F1, sera marquée par un dernier tour rocambolesque où la foule envahit la piste avant que les derniers pilotes ne franchissent le fil d’arrivée. Le Français tombe en panne pendant son tour d’honneur et c’est à... cheval à bord de la voiture de Michael Schumacher qu’il rejoindra le podium.

2001

Photo d'archives

Quand Ralf et Michael écrivent l’histoire

Ralf Schumacher a toujours été dans l’ombre de son illustre frère pendant sa carrière. Au Grand Prix du Canada, qu’il a gagné, le cadet a su orchestrer un doublé historique en devançant Michael par une vingtaine de secondes. Jamais deux frères n’avaient occupé les deux premières marches du podium dans l’histoire de la F1. La veille en qualifications, tous deux avaient monopolisé la première ligne au départ quoique les rôles avaient été inversés.

2007

Photo d'archives

La première de 84 victoires en Formule 1

Le Grand Prix du Canada aura toujours une signification particulière pour Lewis Hamilton puisque c’est au circuit Gilles-Villeneuve qu’il a obtenu la première de ses 84 victoires en F1. Si jamais la course a lieu cet automne, le Britannique visera un 8e succès à Montréal, soit un de plus que Michael Schumacher. De cette épreuve en 2007, on se rappellera aussi cette terrible embardée de Robert Kubica dont il s’en sortira avec une commotion cérébrale et une cheville foulée.

2008

Photo d'archives

Le miraculé se rachète un an plus tard

Décrit comme le « miraculé de Montréal », Robert Kubica se rachètera l’année suivante en remportant sa première et unique victoire en F1. Seul Polonais à réussir l’exploit, c’est lui qui avait chassé Jacques Villeneuve de l’écurie Sauber-BMW en août 2006. Cette course a été aussi marquée par un incident inusité à la sortie des puits de ravitaillement quand Kimi Räikkönen, qui attendait le feu vert, se fait percuter par Lewis Hamilton qui, à son tour, est frappé par Nico Rosberg.

2011

Photo d'archives

Button fait la pluie et le beau temps

Les prévisions météorologiques ne sont pas rassurantes à quelques heures du GP. Un véritable déluge s’abat au-dessus du circuit Gilles-Villeneuve au 25e tour qui signifiera la première de six interventions de la voiture de sécurité. À la reprise, après deux heures d’interruption, l’Allemand Sebastian Vettel, alors en tête, part à faute au dernier tour au profit de Jenson Button. Le Britannique remporte ainsi le GP le plus long de l’histoire qui a duré au total 4 h 4 min 39,537 s.

2019

Photo d'archives

Furieux, Vettel inverse les panneaux

Parti en position de tête, Sebastian Vettel se dirige vers la victoire, mais une erreur le force à une excursion sur le gazon au 48e tour. Voulant revenir sur sa trajectoire, il est pénalisé de 5 secondes par les commissaires pour une manœuvre jugée dangereuse à l’endroit de Lewis Hamilton qui remporte l’épreuve. Vettel fait part de son mécontentement en inversant les panneaux des positions 1 et 2 dans le parc fermé, en plaçant ainsi le numéro 2 devant la Mercedes du Britannique.

Et trois années à oublier...

1982: Quelques semaines après le décès tragique de Gilles Villeneuve à Zolder, en Belgique, le jeune pilote italien Riccardo Paletti perd la vie quand sa Osella percute l’arrière de la Ferrari de Didier Pironi quelques secondes après le départ.

1987: La guerre des brasseries Labatt et Molson va signifier l’annulation du Grand Prix du Canada.

2009: Les négociations entre les divers paliers de gouvernement et le patron très gourmand de la F1, Bernie Ecclestone, sont dans un cul-de-sac. Pour la deuxième fois, la course montréalaise n’a pas lieu. Heureusement, dans les deux cas, le grand cirque de la F1 va revenir au circuit Gilles-Villeneuve les années suivantes.

Quel baptême pour Dumontier en 1995 !

En temps normal, les premiers essais libres de Formule 1 auraient eu lieu ce matin au circuit Gilles Villeneuve, mais la pandémie a forcé le report ou l’annulation des dix premières épreuves de la saison 2020.

Le Grand Prix du Canada donne le coup d’envoi de l’été à Montréal. Les hôtels seraient aujourd’hui bondés, les rues du centre-ville vibreraient au rythme du plus grand événement touristique au pays. Il n’en est rien cette année.

« C’est fou comme tout peut changer, a avoué François Dumontier en entrevue au Journal. Nous aurions accueilli des milliers de visiteurs la veille à l’occasion de la traditionnelle Journée portes ouvertes.

« Comment imaginer une telle activité dans le contexte actuel de distanciation physique », a renchéri le promoteur du Grand Prix du Canada.

Une foule en délire

À défaut de pouvoir prédire l’avenir et de garantir la tenue de la course cet automne comme il le souhaite ardemment, Dumontier, patron du GP depuis 2010, s’est rappelé des moments mémorables qui ont marqué son implication. En tête, la victoire du Français Jean Alesi en 1995.

« Ç’a été ma première année au Grand Prix, se souvient-il. Normand Legault m’avait recruté comme responsable du montage des installations sur le circuit. Le monde était tellement content de voir Alesi gagner la première victoire de sa carrière [la seule] au volant d’une Ferrari, qu’ils ont envahi la piste avant même que la course ne soit terminée.

« À l’époque deux rangées de clôtures étaient installées, dit-il, dont l’une devait contenir les spectateurs. Elle n’était haute que de quatre pieds. C’était donc facile pour les gens de l’enjamber. Je me souviens que le pilote Mika Salo est venu très près de frapper un amateur avant de rallier l’arrivée. Il a fallu remplacer toutes ces clôtures l’année suivante qui coïncidait avec l’arrivée de Jacques Villeneuve en F1. »

Dumontier se rappelle aussi l’année 1999 où trois champions du monde, Michael Schumacher, Damon Hill et Jacques Villeneuve, ont percuté le mur « Bienvenue au Québec » à la sortie du dernier virage du circuit.