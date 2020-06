Des médecins veulent rendre le port du masque obligatoire

La chercheuse et épidémiologiste Nimâ Machouf a imploré jeudi le gouvernement de rendre obligatoire le port du masque pour endiguer l’épidémie de la COVID-19.

«80% de la population doit porter le masque pour juguler l’épidémie», a clamé Mme Machouf lors d’un point de presse devant le centre de recherche du CHUM à Montréal.

«Nous lançons cet appel au gouvernement de rendre le port du masque obligatoire», a-t-elle conclu, en ajoutant que cette mesure est primordiale dans les lieux publics.

«C'est une mesure peu coûteuse, sans risque et qui peut réduire grandement le risque de contamination lors de contacts contagieux. En attendant l'élaboration d'un vaccin, le masque est reconnu comme un outil essentiel pour retrouver le peu de normalité dans nos vies et de renouer avec les gens et les activités qu'on aime», a déclaré l'épidémiologiste et politicienne.

Plusieurs experts, dont le microbiologiste et infectiologue Amir Khadir, ont uni leurs voix pour envoyer ce cri du cœur, preuves et statistiques à l’appui.

« La deuxième vague peut être évitée ou atténuée grâce au port du masque, et ça, c'est la science qui le dit, les évidences scientifiques sont indéniables », explique Khadir.

Touchant plaidoyer d'une médecin

Marie-Michelle Bellon, interniste à l'unité COVID de l'hôpital Notre-Dame, a exprimé ses inquiétudes par rapport à la banalisation de l’épidémie.

Malgré une diminution du nombre de cas, cette dernière, qui a travaillé sur une base occasionnelle à l'«unité COVID» de l'hôpital Notre-Dame, «voit encore beaucoup trop de souffrance» dans le cadre de ses fonctions.

«On a l'impression que depuis que le déconfinement est amorcé, il y a dans la population une banalisation de la situation comme si la menace s'était éloignée. (...) J'ai vu des personnes âgées qui dépérissent parce qu'elles ne peuvent pas recevoir la visite de leurs proches», mentionne la femme.

-Avec Clara Loiseau