Douze nouvelles, 42 publicités!

Voilà à peu près de quoi se compose chaque soir le téléjournal de Radio-Canada, vaisseau amiral de l’information à la télé d’État.

La publicité occupe-t-elle plus d’espace qu’autrefois ? Les messages sont-ils plus agressants ? Voit-on trop souvent les mêmes ? Après avoir été bombardés de pub toute la journée, sommes-nous à bout de nerfs en fin de soirée ? Quoi qu’il en soit, la pub dans le Téléjournal de 22 h est de plus en plus intolérable.

La publicité télévisée continue d’évoluer, mais à sens unique. L’évolution se fait au bénéfice des annonceurs et des diffuseurs, mais toujours au détriment des téléspectateurs. Il fut un temps, par exemple, où la pub était limitée à six minutes par heure, puis à 12. Maintenant, la seule limite pour les réseaux généralistes, c’est la tolérance des téléspectateurs ou ce qu’en croient les diffuseurs.

Pour les chaînes spécialisées comme RDI ou LCN, la publicité est limitée à 12 minutes par heure. Une durée qu’on peut dépasser allègrement, car les messages faisant la promotion d’émissions canadiennes, les pubs d’intérêt public et la publicité électorale ne comptent pas. Ces messages n’en grugent pas moins le temps consacré à l’information.

Pourquoi ?

Presque tous les téléspectateurs s’indignent de l’avalanche grandissante de publicité dans les nouvelles. La plupart sont convaincus que l’information rétrécit au profit de la publicité. Je ne peux pas jurer qu’on n’a pas augmenté le temps consacré à la pub, mais je crois plutôt qu’il s’agit d’une illusion créée par l’évolution récente de la publicité.

Avec les réseaux sociaux, les annonceurs ont constaté que des messages courts – quelques secondes seulement – sont tout aussi efficaces, sinon plus, que les messages traditionnels de 30 secondes ou d’une minute qu’ils avaient l’habitude d’acheter. Le concept ayant aussi l’avantage d’être plus économique, annonceurs et publicitaires l’ont vite transposé en télévision.

Mardi soir, par exemple, au Téléjournal de 22 h à Radio-Canada, les 13 minutes (plus ou moins) de publicité se composaient de 42 messages différents (dont quelques-uns furent montrés deux ou trois fois). C’est une durée moyenne de 18 secondes par message. Il n’y a pas si longtemps, les messages publicitaires étaient de 30 et 60 secondes, occasionnellement de 15 secondes. La « nouvelle » publicité est d’autant plus agressante qu’elle présente dans la même durée deux à trois fois plus de produits et de services qu’autrefois. De quoi donner le tournis. Le temps de publicité n’a pas changé, mais le nombre de messages a été multiplié par deux et par trois.

Les rapports qu’on enterre

Radio-Canada, qui reçoit un milliard et demi d’argent public chaque année, aurait les moyens de diffuser ses émissions de nouvelles sans publicité. Cela permettrait de différencier le Réseau de l’information de la chaîne principale. Elle n’a sûrement pas la vocation de rediffuser les nouvelles de RDI, comme elle ne cesse de le faire actuellement.

Le 29 janvier dernier, le Groupe d’examen de Janet Yale a recommandé que Radio-Canada élimine d’ici à cinq ans la publicité de tous ses supports de diffusion, en commençant par les contenus de nouvelles. C’est le désir de ceux qui regardent régulièrement Radio-Canada.

Hélas ! la pandémie actuelle pourrait servir de prétexte au gouvernement d’Ottawa pour enterrer le rapport Yale. Comme on a enterré tellement d’autres rapports. Vous en savez quelque chose, vous, monsieur Steven Guilbeault, un vieux de la vieille en matière d’environnement !