Je reste chez nous

Coup de cœur :

Album : Never Let Me Go – Ghostly Kisses

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Margaux Sauvé, de son nom d’artiste Ghostly Kisses, proposait vendredi dernier un quatrième EP en carrière intitulé «Never Let Me Go». L’artiste y conserve sa couleur électro et sa voix immense et magnétique, mais en intégrant dans cette nouvelle proposition davantage d’instruments organiques dont des guitares et un quatuor à cordes. Le tout contribue à créer un EP bien planant, aérien, que l’on écoute d’un bout à l’autre sans interruption.

Disponible depuis le 5 juin

Je reste :

Cinéma

Antigone

Photo courtoisie

Réalisé par Sophie Deraspe, le film Antigone est désormais accessible sur Crave dans le cadre de l’initiative lancée par la plateforme web voulant célébrer le cinéma québécois tout au long du mois de juin. Le film, sacré meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto en septembre dernier, dresse le portrait de Antigone, une adolescente au parcours académique sans faute, dont la vie sera bouleversée suite à l’arrestation de son frère.

Disponible depuis le 5 juin sur Crave

Web

M’entends-tu?

Photo courtoisie

Diffusée pour une première fois sur les ondes de Télé-Québec, la première saison de la populaire série «M’entends-tu?» est désormais accessible sur Netflix à travers 190 pays et sera traduite en 30 langues. La série dresse le portrait de trois amies de longue date issues d’un milieu défavorisé.

Disponible sur Netflix depuis le 4 juin

Livre

Trop mignon ! Mythologies du cute

Photo courtoisie

L’auteur et professeur au département d’histoire de l’art de l’UQAM Vincent Lavoie propose avec l’essai « Trop mignon ! Mythologies du cute» une réflexion portant sur notre appétit pour ce qui est mignon, notre intérêt via les réseaux sociaux pour les personnages de dessin animé aux yeux démesurés ou les vidéos de chatons, et sur ce que ce phénomène peut dire de la société dans laquelle nous nous trouvons.

Disponible depuis le 9 juin