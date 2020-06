La Corée du Nord déplore l’absence de tout progrès dans les relations avec Washington

L’heure est au « désespoir » en Corée du Nord face à l’absence de progrès dans les négociations avec les États-Unis, deux ans après un sommet historique entre Kim Jong Un et Donald Trump, a estimé vendredi le ministre nord-coréen des Affaires étrangères.

« L’espoir d’améliorer les relations (entre les deux pays), qui était très élevé sous les regards du monde entier il y a deux ans, s’est maintenant transformé en désespoir, caractérisé par une détérioration à grande vitesse », a estimé le ministre, Ri Son Gwon, dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle KCNA.

Pour le ministre, bien que les peuples des deux pays désirent la paix, Washington « veut absolument aggraver la situation ».

« En conséquence, la péninsule coréenne est à présent devenue le point chaud le plus dangereux du monde » et elle est « hantée en permanence par le spectre de la guerre nucléaire », a écrit M. Ri.

Pourtant, le désir des Nord-Coréens de mettre un terme à la période des relations « hostiles » entre Pyongyang et Washington et « d’ouvrir une nouvelle ère de coopération, de paix et de prospérité » est « plus profond que jamais », a déclaré le ministre.

« Mais la situation dans la péninsule de Corée s’aggrave de jour en jour » en raison de l’évolution des relations américano-nord-coréennes au cours des deux dernières années, a estimé M. Ri.

« Un faible rayon d’optimisme pour la paix et la prospérité dans la péninsule de Corée » était apparu, mais il a fait place à « un sombre cauchemar », a insisté le ministre des Affaires étrangères.

M. Ri a rappelé que la Corée du Nord avait récemment décidé de renforcer sa capacité de dissuasion nucléaire afin, a-t-il dit, « de faire face aux menaces américaines toujours aussi intenses de guerre nucléaire ».

Le ministre a énuméré les mesures « historiques » prises par Pyongyang pour améliorer ses relations avec les États-Unis, dont un moratoire sur les essais nucléaires, le démantèlement de l’important site d’essais de Punggye-ri et le rapatriement des restes de militaires américains tués pendant la guerre de Corée (1950-1953).

Le 1er janvier dernier, toutefois, le numéro un nord-coréen Kim Jong Un a annoncé la fin du moratoire sur les essais nucléaires.

M. Ri a accusé les États-Unis de vouloir, tout en prétendant améliorer les relations, arriver à « un changement de régime » à Pyongyang, et il a reproché spécifiquement au président Donald Trump de ne rien avoir proposé de substantiel à la Corée du Nord.

« Rien n’est plus hypocrite qu’une promesse vide », a-t-il dit.