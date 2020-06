La prochaine saison d’«Occupation double» tournée au Québec

En raison du coronavirus, la prochaine saison d’«Occupation double» sera entièrement tournée au Québec. Jay Du Temple en profitera alors pour reprendre son poste d’animateur de la téléréalité offerte sur V.

Dès l’automne, à l’instar des nouveaux célibataires, les téléspectateurs pourront donc découvrir des lieux uniques et des activités originales mettant en valeur notre province.

Pour Marie-Pier Gaudreault, productrice de l’émission, l’essence même de ce rendez-vous, où les rapprochements sont nombreux, sera conservée.

«Bien que la situation apporte son lot de défis pour la production, “Occupation double” agira de façon responsable et toutes les mesures seront prises pour protéger la santé des candidats et des membres de la production. Les soixante-dix caméras robotisées qui captent l’action réduisent au maximum les contacts entre les candidats et l’équipe technique», explique-t-elle dans un communiqué.

Début des auditions

Ceux et celles qui souhaitent trouver l’amour peuvent tenter leur chance en se présentant virtuellement à l’adresse occupationdouble.noovo.ca jusqu’au 28 juin.

Les candidats qui auront suffisamment intrigué les juges pourront les rencontrer en juillet, évidemment en respectant la distanciation sociale. L’équipe responsable du casting espère encore pouvoir compter sur la présence de gens issus de la diversité.

Au cours des dernières années, l’équipe d’«OD» a parcouru le globe, mettant notamment les pieds en Indonésie, en Grèce et en Afrique du Sud. Le mois de décembre dernier a permis de couronner Math et Trudy grands gagnants de l’émission.