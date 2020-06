Le plus grand combat de Régis Lévesque

Régis Lévesque a consacré sa vie à la boxe. Après avoir organisé de nombreux combats d’envergure, il livre maintenant le plus gros de sa vie contre la maladie. À 85 ans, il lutte actuellement contre un cancer de la langue.

En tant que promoteur, Lévesque a notamment mis sur pied la célèbre trilogie entre Fernand Marcotte et Eddie Melo, les combats entre Joachim Alcine et Stéphane Ouellet et plusieurs des affrontements impliquant les frères Hilton.

«L’heure avance pas mal. On se rapproche de la fin, a dit l’octogénaire jeudi, en entrevue à TVA Sports, lorsque questionné sur son état de santé. Quand j’ai reçu mon diagnostic, ils m’ont dit qu'il me restait un an environ.»

«Mais je me sens bien actuellement, surtout avec ma fille qui s’occupe de moi. Je sors d’un an à l’hôpital, et je peux vous dire que c’est épouvantable, là-bas! Maintenant, en étant chez ma fille, je peux manger un bon déjeuner, un bon dîner et un bon souper.»

Les boxeurs d’abord

Régis Lévesque s’est toujours fait un point d’honneur de prioriser les athlètes lorsqu’il organisait un gala de boxe et n’hésitait pas à leur redistribuer les profits. Bien que louable, cette façon de faire a engendré des pertes financières pour l’ancien promoteur.

Aujourd’hui, sa générosité lui revient et on se bouscule pour lui rendre visite.

«Ça fait chaud au cœur. Et le restaurant où j’ai passé les 20 dernières années de ma vie organise une fête le 8 juillet. Ce sera une très belle soirée.»

Une reconnaissance spéciale

Régis Lévesque fera prochainement son entrée au Temple de la renommée de la boxe. «Je sais que je suis chanceux. Ce genre de reconnaissance, c’est pour la vie», a-t-il dit.

En raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie d’intronisation de Lévesque a été remise à l’été 2021.

Sachant que le combat qu’il livre contre le cancer est aussi une course contre la montre, l’ancien promoteur espère bien sûr pouvoir assister à l’événement. Mais il avoue que les bons soins de sa fille l’aident énormément.

«Je n’aurais jamais pensé qu’elle était forte et travaillante comme ça! Elle s’occupe tellement bien de moi.»