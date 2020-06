Pollution dans l’Arctique russe: le maire de Norilsk visé par une enquête

Une enquête a été ouverte contre le maire de Norilsk, ville de l’Arctique proche du site d’une fuite de carburants qui a provoqué une pollution écologique sans précédent, ont indiqué jeudi les autorités russes.

Cette enquête pour « négligence » vise Rinat Akhmetchine, qui a manifesté selon le Comité d’enquête russe « son incapacité à remplir ses fonctions dans une situation d’urgence ».

« M. Akhmetchine, conscient de la quantité de carburant déversée par le réservoir, n’a pas pris les mesures appropriées pour répondre à l’urgence », précise l’agence, qui estime qu’il a échoué à organiser les opérations de secours à temps.

Le maire « n’a pas organisé de contrôle et de surveillance de l’environnement et n’a pas prédit l’évolution et les conséquences » de la catastrophe, ajoute le Comité d’enquête dans un communiqué.

S’il est reconnu coupable, le maire risque une lourde amende, des travaux « correctionnels » ou jusqu’à six mois de prison. La centrale thermique d’où ont fui les hydrocarbures est située à une dizaine de kilomètres de Norilsk, une ville industrielle d’environ 180 000 habitants.

Mercredi, trois responsables de la filiale du grand groupe minier Norilsk Nickel auquel appartient la centrale ont été arrêtés. Ils sont accusés d’avoir continué à exploiter la citerne sans effectuer les réparations dont la nécessité avait été établie en 2018 et encourent jusqu’à cinq ans de prison.

Un de ces trois hommes, Pavel Smirnov, le directeur de la centrale thermique a été placé en détention provisoire jusqu’au 31 juillet selon le tribunal de Norilsk, cité par l’agence publique TASS.

Le 29 mai, 21 000 tonnes de carburant que contenait le réservoir d’une centrale thermique se sont déversées dans l’Ambarnaïa et les terrains proches de cette rivière, teintant les cours d’eau en pourpre.

Le président russe Vladimir Poutine a alors décrété l’état d’urgence et sermonné l’oligarque Vladimir Potanine, le patron de Norilsk Nickel.

L’entreprise estime que l’accident a probablement été provoqué par le dégel du pergélisol, conséquence du changement climatique, qui aurait entraîné l’effondrement des piliers soutenant la citerne.

L’accident est considéré comme l’un des pires dus aux hydrocarbures dans l’Arctique russe, une région fragile où les exploitations minières, gazières et pétrolières sont nombreuses et la pollution un problème croissant depuis l’époque soviétique.