Près de 1600 dossiers analysés par le CIUSSS

Près de 1600 dossiers de candidats intéressés à devenir préposés aux bénéficiaires ont été analysés par les gestionnaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui mettent les bouchées doubles pour terminer les dernières entrevues.

Former 10 000 préposés aux bénéficiaires d’ici le 15 septembre, c’est le défi que s’est donné le Québec.

« On est pas mal prêts. Nous utiliserons tous les locaux disponibles pour cette formation. Nous avons huit laboratoires et nous sommes à transformer trois salles de classe en laboratoires. Nous aurons donc un total de 11 laboratoires. Nous serons au maximum de nos capacités », a affirmé Noémie Drouin, conseillère en communication, au Centre de formation professionnelle Fierbourg qui recevra 484 étudiants de jour et de soir.

Sur le territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, quatre centres offriront la formation de 375 heures, dont Fierbourg et Eastern Québec. Les deux autres étant situés dans Portneuf et Charlevoix.

« Les centres de formation faisaient le premier tri et ils nous transmettaient les dossiers pour que l’on procède aux entrevues. Depuis dimanche, on est à pied d’œuvre pour passer les gens en entrevue téléphonique », a expliqué Marleen Cameron, chef de service au recrutement au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Pas juste pour l’argent

« On est sur le savoir-être des personnes et leurs aptitudes relationnelles que l’on cherche chez un préposé. Étant donné qu’elles n’ont pas encore suivi la formation, on ne peut pas leur poser des questions techniques. Ça prend des gens qui ont les bonnes motivations. Pas juste l’argent », a poursuivi Mme Cameron.

La majorité des candidats retenus ont déjà franchi l’étape de l’entrevue. La décision leur parviendra au plus tard demain. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale cherchait à pourvoir 300 postes de bénéficiaires avant la crise de la COVID-19.

« C’est certain qu’on a des postes pour toutes les personnes qui vont suivre la formation », a assuré Mme Cameron.

Le Centre de formation Fierbourg a fait face à un important défi de logistique puisqu’on attend 242 étudiants de jour et 242 de soir. Un protocole des mesures sanitaires a été mis en place.

Cours théoriques et pratiques

« Tout le monde met la main à la pâte. On a fait appel à nos équipes d’enseignants, mais on a également dû faire un appel à tous pour en recruter d’autres », a indiqué Mme Drouin.

Les étudiants recevront une formation rémunérée dans laquelle sont prévus des cours théoriques et pratiques.

« Le principal défi a été de s’organiser en un temps record », a ajouté Mme Drouin.

Les candidats retenus doivent s’engager à travailler pendant un an dans le réseau. Au moment de leur embauche, ils auront droit à un salaire annuel de 49 000 $.

En quelques chiffres