(re)Découvrez les plus grands films du cinéma québécois cet été

Les plus grands talents du cinéma québécois défileront tout l’été sur vos petits écrans. Pierre Falardeau ou Gilles Carle? Dominique Michel ou Micheline Lanctôt? Michel Côté ou Rémy Girard? Cet été vous n’aurez pas à choisir, vous pourrez dire oui à tout!

Grâce à un partenariat avec Éléphant, illico et Helix vous propose de revoir plusieurs fleurons d’ici, véritables emblèmes de notre cinématographie. Retrouvez donc le meilleur de la filmographie de nos artistes à un seul endroit, grâce à la télévision sur demande.

Les plus grands succès du cinéma d’ici se succèderont jusqu’à la rentrée pour le plus grand plaisir des cinéphiles et des amateurs de contenu local. Cette programmation exceptionnelle, renouvelée chaque semaine, permettra de visionner plusieurs œuvres ainsi que des entrevues inédites avec les comédiens et les réalisateurs marquants du cinéma d’ici.



Pierre Curzi et Marie Tifo : à la ville comme à l’écran

Cette semaine ce sont deux monstres sacrés du cinéma québécois qui sont à l’honneur. En couple dans la vie, Pierre Curzi et Marie Tifo ont marqué, sur plusieurs décennies, l’univers de la fiction sur grand et petit écrans. Faisant tous deux leurs débuts au théâtre, ils se retrouvent très vite à exercer leur talent respectif face à la caméra.

Tant sous l’œil de Francis Mankiewitz dans Les Bons Debarras que sous celui de Gilles Carle dans Les Plouffe, ils ont été chacun à leur façon, les chantres de la culture québécoise. Leurs performances respectives dans Le Déclin de l’Empire américain de Denys Arcand, dans Dans le ventre du dragon de Yves Simoneau ou encore dans Les Pots cassés de François Bouvier leur ont aussi permis d’être le reflet des Québécois eux-mêmes et de l’évolution des mentalités.

Apprenez-en plus sur leur vision du cinéma québécois en regardant cette entrevue avec Marie Tifo et Pierre Curzi.

Au cours des prochaines semaines, d’autres grands noms seront mis à l’honneur sur illico et Helix.

Autant de réalisateurs que de comédiens, qui endossent même parfois les deux rôles : Jean Lapointe, Pierre Falardeau, Paule Baillargeon, Michel Côté, Jean-Claude Lord, Rémy Girard, Dominique Michel, Marcel Sabourin ou encore Gilles Carle.

Découvrez la programmation complète.



Visionnez local

Cette initiative est notamment rendue possible grâce à Québecor qui favorise la consommation de produits culturels d’ici et à Éléphant qui se spécialise dans la restauration et la numérisation de longs métrages de fiction du Québec. Le patrimoine québécois est de ce fait plus accessible au public, pour le plus grand plaisir de tous.

Des millions d’images sur l’histoire, les habitudes, les costumes, l’architecture et les paysages du Québec rencontreront ainsi un nouveau public qui pourra les apprécier depuis une perspective contemporaine. De quoi consommer local tout en se divertissant!

Bon été et bon cinéma!