L’Impact dans le groupe de la mort

La MLS procédait au tirage au sort pour son tournoi estival jeudi après-midi et on peut dire que l’Impact est mal tombé en se retrouvant dans le groupe de la mort.

• À lire aussi: Une situation compliquée pour Samuel Piette

• À lire aussi: Retour au jeu: vaut mieux un tournoi que rien

• À lire aussi: L’étude peut commencer

Le Bleu-blanc-noir se retrouve dans le groupe avec le Toronto FC, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United, trois formations qui ont participé aux séries éliminatoires la saison dernière.

«N’importe quel groupe est difficile parce que toutes les équipes peuvent remporter le tournoi. C’est trois matchs et après ça va très vite», a mentionné Samuel Piette en visioconférence quelques minutes après le tirage.

Celui-ci se dit très heureux de se retrouver dans le même groupe que le grand rival des Montréalais.

«Je suis très content et je pense que ça n’aurait pas été un vrai tournoi si on n’avait pas été avec eux.

«Nous avons prouvé en début de saison que nous avons les joueurs pour rivaliser contre n’importe qui. On a gagné une ronde de la Ligue des champions. On a battu la Nouvelle-Angleterre et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le refaire.»

Drôle de hasard

La MLS a assigné une tête de séries dans chacun des groupes, A, C, et E pour l’Association Est, B, D, et F pour l’Ouest. On a pris les quatre demi-finalistes des dernières séries éliminatoires (Toronto, Atlanta, Los Angeles FC et Seattle), Orlando qui accueille le tournoi, et le Real Salt Lake, l’équipe de l’Association Ouest ayant le plus de points après Seattle et LAFC.

On a également décidé de placer Miami dans le groupe A avec Orlando puisque pour souligner le fait que le tournoi a lieu en Floride, on voulait que le match d’ouverture oppose les deux clubs floridiens.

Dans ce tirage au sort qui n’impliquait aucun boulier, on peut dire que la MLS a eu de la chance puisque plusieurs rivaux naturels se sont retrouvés dans le même groupe.

Outre l’Impact et Toronto qui sont ensemble dans le groupe C, on retrouve Vancouver et Seattle dans le B. Kansas City et Real Salt Lake sont animés par une grande rivalité depuis plusieurs années, et se retrouvent dans le groupe D.

Le hasard a voulu que les deux équipes de l’Ohio soient dans le groupe E pendant que le Los Angeles FC et le Galaxy de Los Angeles sont tous les deux dans le groupe F.

On peut donc dire qu’il y a des matchs forts intéressants qui se dessinent dans ce tournoi.

Télé communautaire

La MLS aime généralement bien faire les choses et présenter des productions assez léchées. Ce n’était pas le cas cette fois-ci.

On a eu droit à un animateur qui semblait se trouver dans son bureau à domicile et qui discutait avec les représentants des trois têtes de série pour chacune des deux associations.

Ceux-ci devaient ensuite choisir des capsules qui contenaient le nom des autres formations.

Ces capsules reposaient sur un carton pour les œufs et les numéros étaient écrits au feutre. Disons qu’on n’était pas bien loin de la télé communautaire.

On se serait attendu à ce que le commissaire, Don Garber, participe à la portion tirage de cette diffusion, mais c’est plutôt son adjoint et président de la MLS, Mark Abbott, qui a livré un petit laïus préenregistré.

Un mois

La phase de groupe se déroulera du 8 au 23 juillet et sera suivie de la ronde des huitièmes de finale du 25 au 28. Les quarts de finale seront disputés les 30 juillet et 1er août. Les demi-finales auront lieu les 5 et 6 août et la finale se tiendra le 11 août.

Ce sont donc 54 matchs qui seront disputés au cours de la compétition qui durera un mois et qui se veut un prélude au retour à la compétition régulière.

Une équipe jouera au minimum trois matchs et les deux formations qui atteindront la finale en joueront sept.

Rappelons que seuls les matchs de la phase de groupe compteront au classement de la saison 2020.