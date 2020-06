Produits québécois à la SAQ: découvrez les trois nouvelles catégories !

Vins, spiritueux, cidres, les produits d’ici connaissent un réel engouement et avec raison ! Quand on sait à quel point les producteurs à travers la province œuvrent sans relâche pour offrir des produits de qualité et au goût de chez nous, il est tout naturel d’encourager leurs efforts en les choisissant et en les dégustant.

Afin de bien distinguer tous les merveilleux produits du Québec, qui ne cessent de se diversifier et d’augmenter année après année, la SAQ a décidé de les diviser en trois catégories. Grâce à cette nouvelle segmentation, les spécificités de fabrication et de production propres à chacun seront clairement identifiées.

La famille des produits du Québec s’agrandit!

Avec les années, l’expertise et la passion de nos artisans ont fait naître une grande diversité de produits comme les vins, les cidres, les hydromels, les spiritueux et bien plus. Ces derniers ont d’ailleurs connu une croissance phénoménale dans les deux dernières années pour le plus grand bonheur des amateurs de gin et de vodka, entre autres ! C’est donc cette offre florissante de produits d’ici qui a poussé la SAQ à créer ce nouveau classement.

Retrouvez une touche du Québec dans chaque bouteille avec ces trois nouvelles catégories. Facile à repérer, elles apparaissent sur la fiche produit dans SAQ.com ou sur les tablettes en succursale.

Avec plus de 800 produits du Québec disponibles, boire local est une façon concrète de reconnaître le talent et la créativité des producteurs d’ici. Tout en encourageant l’économie locale c'est aussi une façon de réduire l’empreinte écologique de vos achats.