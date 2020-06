Un espion chinois présumé arrêté pour fraude au visa à Los Angeles

Un scientifique chinois soupçonné d’espionnage dans un laboratoire américain a été interpellé à l’aéroport de Los Angeles alors qu’il s’apprêtait à regagner son pays, ont annoncé jeudi les autorités.

Selon les services du procureur de San Francisco et le FBI (police fédérale) local, Xin Wang s’est fait passer pour un chercheur en médecine souhaitant effectuer des recherches à l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) lorsqu’il s’est présenté sur le sol américain en mars 2019.

Lors de son interrogatoire par la police aux frontières, il aurait admis être un officier de l’armée chinoise et travailler dans son pays pour un laboratoire militaire, affirment les autorités américaines.

D’après des documents de justice, Xin Wang aurait reçu pour instruction de ses supérieurs d’observer la conception du laboratoire de l’UCSF pour ensuite le reproduire en Chine.

Le chercheur aurait aussi effacé des messages de son téléphone mobile avant de se présenter à l’aéroport de Los Angeles, où il a été interpellé le 7 juin avant d’embarquer pour un vol à destination de la Chine.

Il est accusé de fraude au visa et encourt jusqu’à dix ans de prison s’il est condamné.

Cette arrestation survient en plein regain de tensions entre les États-Unis et la Chine, au sujet de la pandémie de COVID-19 et de questions économiques et commerciales.