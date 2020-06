Antoine Baril félicité pour son hommage

Dans un clip de 20 minutes visionné 147 000 fois sur YouTube, Antoine Baril rend hommage à la formation rock progressive Yes. Trevor Rabin et Rick Wakeman, deux ex-membres du groupe, lui ont écrit pour le féliciter.

Le musicien à la tête du studio Hemisphère, sur la Rive-Sud (Québec) joue de tous les instruments. On le retrouve aux guitares, à la basse, à la batterie et aux différents claviers.

Après avoir fait des vidéos semblables pour Rush et Genesis, Antoine Baril attaque le répertoire d’une autre de ses formations fétiches. On le voit aligner les notes à travers les pièces Yours Is No Disgrace, Heart of the Sunrise, And You And I, Close to the Edge, Parallels, Changes, Awaken et autres.

Au lendemain de la mise en ligne du clip One Man Yes, il recevait un courriel du claviériste Rick Wakeman.

« Ce que tu as fait est vraiment excellent et bien ramassé. Tu as l’air d’avoir un réel plaisir à interpréter la musique et c’est l’esprit derrière tout ça », a indiqué Rick Wakeman.

Le guitariste Trevor Rabin a fait de même il y a quelques jours.

« Wow. C’est vraiment du beau travail. Tout est bien exécuté. J’adore le son et le jeu de batterie en particulier », a-t-il fait savoir.

« C’est certain que c’est hot de recevoir l’approbation des grands maîtres. C’est une belle surprise. Rick Wakeman et Trevor Rabin sont, pour moi, sans rien enlever aux autres musiciens de la formation, deux grandes idoles », a indiqué Antoine Baril, lors d’un entretien téléphonique.