Australie: jusqu'à 10 000 supporteurs autorisés dans les stades dès juillet

SYDNEY | L’Australie va lever le huis clos mis en place dans les stades en raison de la pandémie de coronavirus et autorisera jusqu’à 10 000 spectateurs dès juillet, a annoncé vendredi le premier ministre Scott Morrison, emboîtant le pas au voisin néo-zélandais.

«Nous allons permettre la venue du public aux évènements dans les stades et autres lieux de cette nature d’une capacité maximale de 40 000 places», a déclaré vendredi à la presse le chef du gouvernement australien.

Cependant, «cela ne se produira pas immédiatement. Cela ferait partie de la troisième étape (de déconfinement consécutif à la pandémie de COVID-19), lorsque les États et territoires choisiront de le faire, et cela demandera un peu plus de travail», a ajouté M. Morrison. «Donc ça sera en juillet», a-t-il conclu.

La pandémie de COVID-19 a été plutôt contenue en Australie (7 285 cas et 102 morts selon le ministère de la Santé), et le rugby à XIII comme le football australien, très populaires dans l’île-continent, ont déjà repris.

Mais en juillet, l’affluence devra malgré tout être limitée à 25 % de la capacité des enceintes, et chaque supporter devra respecter des règles de distanciation sociale. L’assouplissement ne s’applique pas pour l’heure aux plus grands stades, de crainte de rassembler des foules trop larges.

La sortie du premier ministre australien intervient à la veille du démarrage du Super Rugby Aotearoa, une version du Super Rugby confinée à la Nouvelle-Zélande. Ce sera la première compétition sportive majeure au monde à rouvrir grand ses portes au public, autorisé à venir sans restriction remplir les gradins.

L’échéance fixée par Scott Morrison coïncidera elle avec la reprise du Super Rugby en Australie, prévue le 3 juillet. La compétition rassemblera les franchises australiennes du Super Rugby, qui opposait des équipes de Nouvelle-Zélande, d’Australie, d’Afrique du Sud, d’Argentine et du Japon avant sa suspension prématurée en mars à cause de l’épidémie de coronavirus.

La reprise du Super Rugby australien sera par ailleurs l’occasion de tester sept nouvelles règles destinées à rendre les matches plus spectaculaires, a fait savoir vendredi la Fédération australienne de rugby. Là aussi, le pays emboîte le pas à son voisin, qui avait annoncé des innovations similaires au début du mois.