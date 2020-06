Cascades Fluff & Tuff

Cascades est fière de poursuivre son engagement auprès de la Fondation Charles-Bruneau. L’entreprise invite la population à redoubler de générosité en achetant une peluche Fluff & Tuff. C’est encourageant de voir les entreprises poursuivre leurs engagements avec les fondations, car elles ont toujours besoin d’une aide financière. Pour vous procurer une peluche, visitez le www.cascadesflufftuff.com/fr/peluches.

Photos : Pascale Vallée et courtoisie

Milan, qui sera âgé de 14 mois le 16 juin prochain, tient dans sa main une peluche de la collection Fluff & Tuff offerte par Cascades. Présentement, il reçoit des soins au Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine pour une tumeur cérébrale.

ALBI Le Géant

Le concessionnaire d’automobiles du groupe ALBI Le Géant offre des couvre-visages à tous ses clients. Greg Miller, directeur administratif et financier du groupe, est en compagnie de Denis Leclerc, propriétaire.

Une visite chez mon dentiste

Jeudi dernier, j’avais un rendez-vous avec mon dentiste au Centre Dentaire Deslauriers. Je me croyais au milieu d’une zone extraterrestre alors que j’ai été accueilli par Marie-Claude Roberge, hygiéniste dentaire, et les dentistes Andréanne Poirier et Roméo Antoun.

L’ancien premier choix des Red Wings de Detroit

Anthony Mantha a profité du beau temps pour disputer une ronde de golf avec ses amis. D’ailleurs, André Pronovost, qui a remporté quatre coupes Stanley consécutives avec le Canadien de 1957 à 1960, et Anthony Mantha sont le seul duo grand-père – petit-fils qui a évolué avec les Red Wings.

Différent comme toi

La campagne de t-shirt Différent comme toi au profit de la Fondation Véro & Louis est de retour pour une troisième année afin de célébrer la différence et l’unicité de tout un chacun. Guylaine Guay, la marraine de la Fondation et maman de deux enfants autistes, est en compagnie de son fils, Clovis.

Boursière à l’Université Fresno

Membre du club Le Mirage, Lory Paradis a signé une entente avec l’université californienne Fresno pour poursuivre ses études et grossir les rangs de l’équipe de golf des Bulldogs. Son grand-père, Bernard Paradis, ancien directeur de la promotion et conseiller aux ventes au Journal de Montréal, est très fier d’elle.