Club illico: les séries québécoises au sommet des visionnements

La télé d’ici a encore et toujours la cote. Le palmarès des séries les plus populaires sur Club illico le prouve une nouvelle fois.

Sept des 10 productions les plus regardées sur la plateforme de Vidéotron depuis le début de l’année ont été imaginées, écrites et tournées au Québec.

Grâce au succès sans conteste des œuvres originales, le top 3 appartient aux artistes et créateurs québécois. Avec Laurence Deschênes dans le rôle-titre, le rendez-vous jeunesse «La vie compliquée de Léa Olivier» trône au sommet, devançant le drame «Mon fils» porté par Antoine L’Écuyer et Élise Guilbault, ainsi que le suspense policier «La faille» dont la lugubre enquête est menée par Isabel Richer et Alexandre Landry.

La troisième et ultime saison de la série jeunesse «L’Académie» (4e rang), la deuxième mouture de la comédie «Léo» (6e), mais aussi la première (8e), et l’univers comique de «Rue King» (10e) ne sont pas en reste.

Seules les séries «Éternel» (5e), «Les 100» (7e) et «Les héritiers» (9e) empêchent un raz-de-marée québécois.

«Club illico constitue une vitrine exceptionnelle pour faire rayonner la culture d'ici et nos créateurs. Le meilleur moyen de soutenir nos artistes, c'est sans aucun doute de consommer des contenus locaux sur les plateformes québécoises. On peut se réjouir de ces résultats!» a exprimé Caroline Paquet, vice-présidente Commercialisation et Contenu chez Vidéotron, dans un communiqué émis vendredi.

«La dérape», une autre production originale du Club illico, dispose maintenant elle aussi de nouveaux épisodes. La troisième et dernière saison de l’émission au volant duquel se retrouve Camille Felton est offerte dans son intégralité.

Le top 10 du Club illico depuis le 1er janvier

1. «La vie compliquée de Léa Olivier»

2. «Mon fils»

3. «La faille»

4. «L’Académie» (saison 3)

5. «Éternel»

6. «Léo» (saison 2)

7. «Les 100»

8. «Léo» (saison 1)

9. «Les héritiers»

10. «Rue King»