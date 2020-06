Condo de 3 chambres au centre-ville de Montréal à louer pour 9 775$ par mois

Magnifique condo de style new-yorkais combinant 2 lofts offrant un espace de vie d’un peu moins de 2 000 pieds carrés situé au 608-609-454 Rue De La Gauchetière O.,Ville-Marie à louer pour 9 775,00 $ par mois.

• À lire aussi: Vivez le rêve Habitat 67 au coût de 795 000$

• À lire aussi: Un condo à quelques pas du marché et métro Jean-Talon

Engel & Völkers

Ce logement comprend 3 chambres à coucher, des fenêtres surdimensionnées, deux cuisines modernes à aire ouverte, plafonds en béton apparent, planchers en béton poli et en bois, laveuse et sécheuse adjacentes à la cuisine et bien plus encore.

Engel & Völkers

Le condo possède deux chambres fermées et un espace ouvert supplémentaire pouvant accueillir un lit.

Engel & Völkers

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble ce condo unique!

Pour plus de détails sur le logement à louer, c'est ici.