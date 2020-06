COVID-19: plus de 8000 décès au pays

MONTRÉAL – Le Canada a dépassé vendredi le cap symbolique des 8000 pertes de vie liées à la pandémie de la COVID-19.

C’est surtout le Québec et l’Ontario qui ont contribué à ce triste bilan avec respectivement 5148 et 2498 décès comptabilisé depuis le début de la crise sanitaire, dont 43 et 11 décès supplémentaires signalés vendredi. Ainsi, la COVID-19 a fait 8048 victimes.

Au total 97 895 personnes ont été contaminées au pays depuis le début de la pandémie, mais la progression du nombre de cas ne cesse de diminuer depuis plusieurs jours. Vendredi après-midi, 81 nouveaux cas étaient comptabilités au Québec et 182 en Ontario.

Pourtant, dans cette dernière province, les autorités ont augmenté le nombre de tests. Dans les dernières 24 heures, ce sont plus de 28 000 personnes qui ont pu être testées.

La province la plus populeuse du Canada compte 31 726 cas depuis le début, dont 182 annoncés vendredi.

Vendredi, le premier ministre Doug Ford a assoupli les règles en autorisant les rassemblements de 10 personnes maximum afin de réduire notamment l’isolement social

Au Québec, province voisine, les autorités ont rapporté 181 cas supplémentaires, ce qui porte le total à 53 666 personnes infectées dans la province.

La situation au Canada

Québec: 53 666 cas (5148 décès)

Ontario: 31 726 cas (2498 décès)

Alberta: 7316 cas (149 décès)

Colombie-Britannique: 2694 cas (167 décès)

Nouvelle-Écosse: 1061 cas (62 décès)

Saskatchewan: 660 cas (11 décès)

Manitoba: 301 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 154 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 97 895 cas (8048 décès)