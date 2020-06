Créez votre verger urbain

En ces temps troubles, la culture des arbres et arbustes fruitiers est plus populaire que jamais, notamment auprès des citoyens qui veulent atteindre une certaine autonomie alimentaire. Les vergers urbains font désormais partie du paysage de nombreuses villes québécoises.

Toutefois, certaines personnes hésitent, à juste titre, à introduire des arbres fruitiers dans leur jardin car ils ont la réputation d’exiger beaucoup de soins et des traitements phytosanitaires fréquents afin d’obtenir des fruits consommables.

Il y a toutefois plusieurs façons de diminuer la charge de travail nécessaire à l’entretien d’un verger. Tout d’abord, il est possible de choisir des espèces fruitières peu exigeantes. Ainsi, un verger urbain peut être composé d’arbres fruitiers bien rustiques et peu sujets aux attaques des insectes et des maladies tels que l’amélanchier à feuilles d’aulne, l’argousier, les cerisiers nains de la série SK ou le poirier asiatique.

Des variétés résistantes

De plus, il existe des variétés de cerises, de prunes, de poires et de pommes moins connues que celles généralement commercialisées, mais qui sont plus résistantes que ces dernières aux insectes ravageurs et aux maladies. Par exemple, les variétés de pommiers « Freedom », « Liberty », « Macfree » et « Redfree » ont une excellente résistance aux maladies telles que la brûlure bactérienne, la rouille et la tavelure.

D’autre part, « Fall Red », « Norland », « Parkland », « Rescue » et « September Ruby » sont des cultivars de pommiers très robustes qui survivent sans problème aux conditions hivernales rigoureuses qui sévissent en zone 2. Certaines de ces variétés, comme « September Ruby » par exemple, sont cultivées avec succès en Alaska et au Yukon !

Photo courtoisie, Albert Mondor

Le calendrier du jardinier

Travaux à effectuer au début de juin

Planter les annuelles et les plantes potagères d’origine tropicale ainsi que les plantes bulbeuses à floraison estivale qui sont sensibles au froid.

Débuter la fertilisation des plantes potagères et fleurs annuelles cultivées en contenants.

Tailler le feuillage des bulbes à floraison printanière lorsqu’il est fané et jaune.

Tuteurer les grandes vivaces.

Tailler les conifères à aiguilles comme les épinettes.

Préparation

D’autre part, en planifiant et en entretenant votre verger en vous inspirant des principes de permaculture et des techniques d’agriculture biologique cela aura pour effet de diminuer les problèmes culturaux et les interventions nécessaires. Cela signifie non seulement d’utiliser des pesticides à faible impact environnemental et des fertilisants d’origine naturelle comme le compost, mais également de planifier votre verger en misant sur une grande diversité d’espèces fruitières, en intégrant des plantes à fleurs qui attirent les insectes pollinisateurs et bénéfiques, en évitant de tondre constamment l’herbe au pied des arbres et en réduisant les travaux de taille par exemple.

De plus, comme la majorité des arbres fruitiers sont greffés, il est préférable de choisir des porte-greffes adaptés à notre climat nordique menant à la formation d’arbres de petite taille, plus faciles à entretenir et nécessitant moins de taille. L’utilisation de porte-greffes nains (Bud.9, M.9 ou M.26 par exemple) et semi-nains (M.7 ou MM.106 par exemple) ou de cultivars colonnaires permet d’éviter certains problèmes.

Plantation

Photo courtoisie, Albert Mondor

Peu importe le type d’arbre fruitier que vous choisissez, assurez-vous de le planter au plein soleil, dans une terre riche, meuble et bien drainée. Un apport annuel de compost régulier et une fertilisation printanière —un engrais naturel à dégagement lent riche en potassium, de formulation 4-4-8 ou l’équivalent, est idéale— sont nécessaires pour que la majorité des arbres fruitiers aient une bonne production.

Les cerisiers, pommiers, poiriers et pruniers sont généralement autostériles – bien que certains cultivars peuvent parfois être partiellement autofertiles – et ne peuvent être pollinisés par leur propre pollen. Il est donc nécessaire de planter au moins deux spécimens, de deux variétés différentes, afin d’obtenir une bonne production de fruits.

Du côté des poiriers

Photo courtoisie, Albert Mondor

Concernant les poiriers, plusieurs variétés anciennes, telles qu’« Anjou » et « Conférence », sont encore cultivées aujourd’hui et donnent de bons résultats sous notre climat nordique. Pour leur part, les robustes cultivars Early Gold®, « Golden Spice », « Krazulya », « Larinskaya », « Loma », « So Sweet » et « Ste- Sophie » sont résistants aux maladies et rustiques en zones 2 ou 3. De nouveaux cultivars faisant partie de la série Harrow et Harovin ont été spécialement développés pour leur résistance aux maladies et leur capacité à survivre sous notre climat froid.

Particularité des cerisiers

Photo courtoisie, Albert Mondor

Par contre, les cerisiers faisant partie de la série SK, développés à l’Université de Saskatchewan, sont des petits arbres autofertiles, une seule variété est donc nécessaire pour assurer une bonne pollinisation. Ces cerisiers nains atteignent guère plus de 2,5 mètres de hauteur à maturité et sont particulièrement résistants au froid. Rustiques en zone 2 b, ils survivent à des températures avoisinant les – 40 °C. Ils produisent des cerises bien sucrées, de couleur rouge foncé. « Carmin Jewel », « Crimson Passion », « Cupid », « Juliet », « Romeo » et « Valentine » sont quelques-uns des cultivars faisant partie de cette série.