De l’efficacité des produits naturels

Sur les conseils d’une amie, je me suis mise à consommer des multi vitamines. Il semblerait que ça renforce le système immunitaire pour lutter contre les virus. Est-ce parce que mon corps est moins réceptif, mais on dirait que ça ne me fait pas grand effet ?

Adèle

Certains affirment qu’il faut avoir la foi en ce type de médicament, dit naturel, pour en ressentir les effets. Personnellement j’y crois, mais je ne tenterai pas de vous en convaincre puisque je n’ai pas cette compétence. Une chose que je sais cependant, c’est que leur efficacité repose sur une utilisation à long terme.