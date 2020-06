Dépannage avec des produits inusités

Ces cinq astuces sont tirées du livre Le manuel de la maison propre.

Une gousse d’ail fraîchement coupée qu’on frotte sur la peau irritée par une piqûre d’insecte, de guêpe et d’abeille apporte un soulagement instantané.

Un sachet de thé usagé et séché élimine les mauvaises odeurs dans les chaussures.

Avant de couper une mèche de cheveux dans laquelle s'est collée de la gomme à mâcher, l'enduire de beurre d'arachides. La gomme s'enlèvera facilement, dégagée grâce à la texture huileuse de cette tartinade.

Un vêtement taché de peinture au latex deviendra comme neuf après un bain d'une heure dans de l'eau minérale gazeuse (Club Soda ou eau minérale gazéifiée).

Le lait peut ôter une tache de sauce tomate sur un tapis. Verser un verre sur la tache, brosser, puis nettoyer le tout avec du papier absorbant.

Des gaffes à réparer

Le petit mouchoir en papier oublié dans la poche d’un vêtement laisse ses traces sur tous les vêtements au sortir de la sécheuse. Replacez le linge dans la sécheuse avec quelques feuilles d’assouplissant ou un vieux bas de nylon. Les peluches y colleront.

Si vous venez de renverser la bouteille d’huile végétale par terre, ne paniquez pas ! Saupoudrez le plancher de farine, laissez-la absorber l’huile et balayez ensuite le résidu pâteux. Il ne restera qu’à laver le plancher avec une eau chaude savonneuse.

Il ne faut jamais jeter la soie dentaire que vous venez d’utiliser dans la cuvette de la toilette. Ces fils souvent cirés peuvent obstruer rapidement votre tuyauterie. Donc, la soie dentaire à la poubelle et la facture du plombier sera moins salée.

Si la nourriture a collé au fond d’une casserole, saupoudrez la croûte noircie avec du bicarbonate de soude, ajoutez 2 à 3 tasses d’eau bouillante. Laissez reposer une nuit. Au matin, la croûte gonflée sera facile à retirer, sans gratter le fond de la casserole.

Des odeurs dans la maison

Il faudrait déterminer la provenance de cette odeur envahissante. Une odeur d’humidité peut cacher des problèmes majeurs au niveau de la canalisation, une infiltration d’eau particulièrement au sous-sol, la présence de champignons dans les murs que seul un spécialiste pourra régler.

Autres sources de mauvaises odeurs

Les rideaux et les tapis qui nécessitent un bon dépoussiérage ou un nettoyage en profondeur.

Les plaques d’aération poussiéreuses.

▶ La solution : utilisez le boyau de l’aspirateur muni d’une petite brosse, lavez la grille avec une eau chaude savonneuse et si le problème semble majeur, consultez un spécialiste du nettoyage pour obtenir une bonne qualité d’air.

Une odeur provenant de nourriture accumulée dans les tuyaux de l’évier.

▶ La solution : versez 45 ml (3 c. à soupe) de bicarbonate de soude dans le tuyau à nettoyer et 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre chaud. Placez le bouchon et rincez à l’eau très chaude après une trentaine

de minutes.

Les odeurs de poubelles.

▶ La solution : les poubelles malodorantes devraient être lavées avec une eau chaude savonneuse et désodorisées en saupoudrant leur intérieur de bicarbonate de soude.

Les animaux de compagnie

Ils peuvent laisser leur odeur sur un tapis, un divan et même marquer leur territoire.

▶ La solution : Mélangez les ingrédients suivants pour contrer les odeurs de pipi de chat et de chien.

30 ml (2 c. à soupe) de bicarbonate de soude

30 ml (2 c. à soupe) de peroxyde

30 ml (2 c. à soupe) de savon à vaisselle liquide

500 ml (1 ½ à 2 tasses) d’eau tiède

Versez le produit dans une bouteille munie d’un vaporisateur. Vaporisez sur les endroits souillés. Attendez une dizaine de minutes avant de rincer avec de l’eau. Répétez au besoin.

Saupoudrer du bicarbonate de soude sur les endroits souillés après un bon nettoyage permettra d’atténuer les odeurs. Laissez agir le bicarbonate de soude une dizaine d’heures avant de passer l’aspirateur.

La cuisson d’aliments

Elle peut dégager des odeurs persistantes, comme le poisson, le brocoli, le chou-fleur, etc.

▶ La solution : faites bouillir dans une casserole, à découvert, pendant une vingtaine de minutes 500 ml (2 tasses) d’eau additionnée d’un de ces produits afin d’obtenir une potion odorante :