Des coupes de cheveux pour apaiser l’âme

Du personnel soignant de l’Hôpital Notre-Dame a reçu un peu de répit le temps d’une coupe de cheveux afin de souligner son dévouement depuis trois mois.

C’est grâce à un tirage au sort qu’une trentaine d’employés ont pu se faire gâter vendredi, alors que le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal avait improvisé un salon de coiffure pour eux, avant l’ouverture officielle la semaine prochaine.

« Quand j’ai su que j’avais gagné une place, j’ai crié de joie, j’ai sauté ! J’étais tellement contente. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait du bien », se réjouit Kaouthar Trigui, une infirmière-chef adjointe.

Comme un peu tout le monde, elle et sa collègue Teodora Nicolicin n’avaient pas eu l’occasion d’un entretien capillaire depuis le début du confinement, à la mi-mars.

« Ça me rend vraiment heureuse. Bien honnêtement, je suis tellement occupée que je ne pense pas que j’aurais eu le temps de me chercher un rendez-vous. C’est un luxe que je ne pouvais me permettre », fait valoir Mme Nicolicin, conseillère en soins infirmiers.

« Ma coiffeuse m’avait contactée et n’était pas en mesure de m’offrir de rendez-vous avant août. J’aurais attendu longtemps, renchérit Mme Trigui. C’est vraiment agréable qu’ils reconnaissent notre travail. »

Traitement « VIP »

Signe de la nouvelle ère « après-COVID-19 », c’est avec masque et visière pour se protéger qu’une équipe de cinq coiffeurs et coiffeuses du salon Suite 105 par GLAM ont pu faire leur travail.

« Le but, c’était de pouvoir les passer avant tout le monde, comme des VIP, et surtout avant que tout rouvre, puis que ce soit la folie », souligne Olivier Miotto, copropriétaire du salon.

Celui-ci a été touché par tout le travail et les sacrifices accomplis depuis mars par le personnel soignant.

« Je voulais qu’on puisse se rendre utile et rendre service à des gens qui le méritent. L’idée est donc venue de donner notre temps pour ces gens. Nous, on ne sauve pas des vies comme eux, mais si on peut leur apporter un petit peu de bonheur... », souligne M. Miotto.

Il espère pouvoir engager d’autres salons de coiffure à emboîter le pas.