Fête des Pères: cinq idées de cadeaux faits à Montréal pour papa

MONTRÉAL – La fête des Pères aura lieu le 21 juin et il s'agit d'un prétexte tout désigné pour soutenir le travail d'artistes et artisans montréalais. Voici cinq suggestions.

1. Un parfum Jazmin Saraï

PHOTO COURTOISIE

C’est à Montréal que sont macérés les parfums de Dana El Masri, fondatrice de la marque Jazmin Saraï.

Elle propose des fragrances unisexes et artisanales concoctées à base d’huiles essentielles. En plus, toutes ses créations sont inspirées par la musique!

Led IV, par exemple, a été élaboré en hommage à la chanson «Going to California» de Led Zeppelin. Un nez averti y décèlera des notes de pamplemousse, de bergamote, de patchouli et de musc.

En vente chez Général 54 (5145, boulevard Saint-Laurent) ou via jazminsarai.com.

2. Une affiche Pascal Blanchet

PHOTO COURTOISIE

L'illustrateur montréalais Pascal Blanchet a signé deux pochettes de disque de Pierre Lapointe et ses romans graphiques ont fait un malheur aux éditions La Pastèque.

Lorsqu’il n’honore pas de prestigieux contrats pour le magazine «The New Yorker» ou le réalisateur Wes Anderson, Pascal Blanchet s’amuse à dessiner des lieux emblématiques de la métropole.

Ses affiches du casse-croûte Beauty’s et du comptoir Wilensky’s valent leur pesant d’or. On peut se les procurer sur son site personnel ou par l’entremise de la boutique en ligne de Paperole.

https://pascalblanchet.lorenzmoritz.com/ et https://www.paperole.com/

3. Des produits pour la barbe de Groom

PHOTO COURTOISIE

Les huiles à barbe et autres cires à moustache de Groom sont toutes fabriquées dans leurs ateliers du Mile-End à partir d’ingrédients naturels.

À cet effet, les alchimistes de la marque se targuent de ne pas utiliser de colorants, de parabène, ni de résidus de pétrole. De quoi réjouir les barbus à la peau plus sensible et capricieuse!

Retrouvez-les au Magasin Général Castelnau (337, rue de Castelnau Est) ou en ligne à https://lesindustriesgroom.com/.

4. Des vêtements Marmier

PHOTO COURTOISIE

Marmier est le pendant masculin de la griffe Betina Lou, qui crée des vêtements basiques minimalistes et un rien rétro qu’on peut aisément porter tous les jours.

Cousus pour durer, les chemisiers vaporeux et légèrement trop grands de l’actuelle collection printanière s’accordent bien aux réunions Zoom en pleine canicule.

L'atelier boutique du 6510, avenue Henri-Julien est rouvert, mais le magasin web roule aussi à plein régime si vous hésitez à passer en personne.

https://www.betinalou.com/fc/hommes/

5. Les savons Wyzah Musk

PHOTO COURTOISIE

Les barres de savon inspirées par l’actualité (Ça va bien aller) de Wyzah Musk ont de quoi faire sourire et raccommoder les cœurs de papas meurtris par la pandémie.

On dit aussi beaucoup de bien de leur huile à barbe déclinée en trois arômes: le Bohemian (bergamote et patchouli), le Lumber Flav (pin blanc et menthe poivrée) ainsi que le Night Owl (lavande et cèdre).

Wyzah Musk dispose d’une boutique en ligne: https://wyzahmusksoap.com/