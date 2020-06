Guerre de Sécession: RIP à sa dernière pensionnée!

Alors qu’on déboulonne les statues des généraux conférés un peu partout dans le sud des États-Unis, on apprend que la dernière pensionnée de la guerre de Sécession est décédée en Caroline du Nord la semaine dernière, 155 ans après la fin des hostilités. The Night They Drove Old Dixie Down!

Elle avait 90 ans et recevait un chèque mensuel de 73,13$ de l’administration des Anciens Combattants.

Son père, Moses Triplett, était un soldat confédéré qui a déserté l’armée sudiste en 1863 pour rejoindre les forces de l'Union, peu avant la bataille de Gettysburg. Ça lui a sans doute sauvé la vie: 734 des 800 hommes de son ancienne unité ont été tués, blessés ou faits prisonniers durant les combats, une défaite cuisante pour les Confédérés et un tournant de la guerre.

C’est en 1924 que la mère d'Irene, à 28 ans, a épousé son père âgé de 78 ans. À sa naissance, il avait 83 ans. Les jeunes femmes et leurs parents recherchaient les vieillards à marier qui avaient combattu durant la guerre de Sécession, afin qu’elles puissent bénéficier assez rapidement d’une pension de veuve garantie à vie. Des enfants d’anciens combattants y avaient également droit.

Vivre en Caroline du Nord après la fin des hostilités s'est avéré extrêmement pénible pour Moses Triplett et sa famille: une majorité de la population de l’État adulait toujours la Confédération sudiste. Il était considéré comme un traître et méprisé. Irene a raconté dans une entrevue, en 2014, qu’elle avait eu une enfance difficile, battue par ses professeurs et harcelée par les autres élèves parce qu’elle était la fille d'un «renégat».

En 2003, c’était cette fois la veuve d’un vétéran de guerre qui décédait à 93 ans. Gertrude Grubb avait marié John Janeway, 81 ans, alors qu’elle en avait 18. John combattit du côté de l’Union dans le 14e régiment de cavalerie de l'Illinois. Gertrude a continué de recevoir sa pension de veuve de vétéran 67 ans après la mort de son mari.

Mais toutes les veuves et les filles de militaires ayant combattu durant la guerre de Sécession n’ont pas été aussi choyées financièrement. La dernière veuve connue d’un vétéran de la guerre de Sécession, Maudie Hopkins, est décédée en 2008. À l’âge de 19 ans, en 1934, elle avait épousé le vétéran William Cantrell, âgé de 86 ans, en Arkansas. Cantrell s'était enrôlé dans l'armée des États confédérés à l'âge de 16 ans.

Maudie Hopkins ne recevait pas de pension de veuve d’ancien combattant, parce l’Arkansas, un des États confédérés, avait adopté dans les années 1930 une loi stipulant que les femmes qui se mariaient avec des vétérans confédérés de la guerre civile ne seraient plus admissibles à une pension. Trop de jeunes femmes profitaient de la situation.

Irene Triplett et Gertrude Grubb n'ont pas été les dernières veuves ou filles de vétérans américains de guerres du XIXe siècle à recevoir des pensions. Selon la Veterans Administration, 84 conjoints et enfants survivants reçoivent actuellement des prestations liées à la guerre hispano-américaine de 1898.

Une autre séquelle surprenante de la guerre de Sécession aurait pu finalement connaître un dénouement ces jours-ci. L’armée américaine, qui a accepté pendant un siècle et demi que certaines de ses bases portent le nom de généraux qui s’étaient rebellés contre l’Union, avait finalement décidé de les rebaptiser. Dix bases de l’armée, toutes situées dans d'anciens États confédérés, portent le nom de généraux félons.

Trump s’y est opposé avec véhémence. Ce n’est pas la première fois qu’il prend le parti des sudistes. En 2017, il avait estimé que l’histoire américaine était «mise en pièces» par le déboulonnage de statues de héros des États confédérés esclavagistes.

Autant en emporte le vent!