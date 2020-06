Voyage au Maroc: des blagues prises «hors contexte», répond le Dr Arruda

QUÉBEC | Les blagues contées par le Dr Horacio Arruda lors d’un congrès au Maroc en février dernier, au lendemain de l’annonce d’un premier cas de COVID-19 au Québec, ont été rapportées «hors contexte», affirme-t-il.

«On peut faire de la politique avec ça, mais moi personnellement, au point de vue professionnel, je suis tout à fait correct avec ça et j’ai toujours assumé mes fonctions avec mes collègues dans ce dossier-là», s’est défendu vendredi le directeur national de la santé publique sur les ondes de LCN.

Au moment où un premier cas de COVID-19 était détecté au Québec, le Dr Horacio Arruda faisait des blagues sur la pandémie et remettait en cause ses dangers devant les participants d’un congrès de pharmaciens africains au Maroc, a rapporté notre Bureau d’enquête, vendredi.

«J’avais dit à mes gens d’attendre que je revienne avant d’avoir notre premier cas de coranovirus (sic) au Québec. Eh bien, ils ne m’ont pas attendu», avait-il lancé dans une présentation disponible sur YouTube.

Or, selon le principal intéressé, son intervention portait davantage autour de la place importante accordée à la COVID-19 dans les médias marocains, au détriment d’autres problèmes de santé publique.

«Notamment les inégalités sociales de santé. Et d’ailleurs, on se rend compte que ce sont ces gens-là qui sont les plus touchés et les plus atteints», a-t-il indiqué.

«Surprenant» dit l’opposition

Pour le porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arseneau, ces propos sont «surprenants» et «étonnants» venant de la bouche du directeur national de la santé publique, à l’aube d’une crise sanitaire majeure.

«Ça dégage une certaine insouciance. [Mais] personne, lui non plus, ne s’attendait à l’ampleur de la pandémie», a estimé M. Arseneau.

À ce moment, Québec était bien au courant de l’avancement de la pandémie sur la planète et pourtant, le gouvernement a attendu le 27 février avant de passer une première commande d’équipement de protection médical, déplore-t-il.

Même son de cloche du côté de la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Photo Simon Clark

«Dans ce cas-ci [les blagues], c’est peut-être un manque de prise de conscience, mais ce sont les actions qui n’ont pas suivi», a-t-elle déploré au sujet des propos tenus par le Dr Horacio Arruda au Maroc.