Je reste chez nous

Week-end du 12 au 14 juin 2020

Coup de cœur

DOCUMENTAIRE

13e

Photo courtoisie

Alors que Ava duVernay, réalisatrice afro-américaine engagée, vient d’être nommée au comité directeur des Oscars, Netflix met en vedette son documentaire 13th, qui explique la criminalisation des Noirs aux États-Unis. Criant d’actualité, depuis la mort de George Floyd, ce film nous entraîne dans les prisons surpeuplées de personnes afro-descendantes et nous éclaire à travers des faits historiques depuis l’abolition de l’esclavage, des recherches de sociologues et des théories sur le racisme systémique. *Disponible sur Netflix.ca et gratuitement sur Youtube.com

Je reste

WEB

Soirée Vin Mystère en live

Photo courtoisie

Depuis les premières semaines de confinement, la populaire sommelière Jessica Harnois anime les Soirées Vin Mystère en direct, en collaboration avec le pub ludique Randolph. Chaque vendredi, une bouteille de vin mystère est sélectionnée et ce vendredi, l’experte fait honneur à un rosé, qui s’accompagne bien de boulettes de porc. Le jeu de dégustation Vin Mystère sera donc lancé en direct pour le plaisir des grands connaisseurs autant que des amateurs novices. *Ce soir à 19h30 - Rendez-vous sur la page Facebook du Randolph - Jeux et divertissements au www.facebook.com/randolphmontreal/

ÉVÉNEMENT

Vigile Black Trans & Queer Lives Matter

Photo courtoisie

Après les deux manifestations pacifiques du mouvement #BlackLivesMatter, qui ont eu lieu à Montréal, voilà qu’un vigile prendra place ce dimanche au Quartier des spectacles pour la communauté noire et LGBTQ. L’événement Black Trans & Queer Lives Matter débutera aux environs de 17 h avec présentation et discours d’activistes pour la cause, un moment de silence et d’illumination de chandelles pour les victimes, ainsi qu’une marche pacifique, respectant la distanciation sociale. Le port de masques est fortement encouragé. *Ce dimanche, dès 17h au Parterre du Quartier des spectacles

ROMAN

Black Out

Photo courtoisie

Miami. Evie McDaniel se retrouve mi-consciente à l’hôpital. Des enquêteurs entourent son lit puisqu’elle a été retrouvée sur les lieux d’une scène de crime. Les policiers possèdent plusieurs éléments de preuve qui peuvent l’incriminer du meurtre d’une jeune étudiante. On la soupçonne même d’avoir eu une relation extra-conjugale avec la victime. Toutefois, elle ne se souvient de rien. D’un autre côté, son fiancé à son chevet n’éveille aucun sentiment amoureux chez elle. Comment fera-t-elle pour se sortir de cette affaire? * Sorti le 27 mai