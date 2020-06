La FTQ Construction condamnée à verser près de 10 M$

La FTQ Construction a été condamnée à verser près de 10 millions $ en lien avec la grève illégale qui avait paralysé les chantiers de construction en octobre 2011 au Québec.

Cette grève, en réaction au projet de loi 33 visant la fin du placement syndical dans la construction, avait perturbé et paralysé les chantiers de construction pendant plusieurs jours. Le syndicat avait fait l’objet d’une action collective de plus de 41 millions $ de la part de travailleurs et d’employeurs disant avoir été lésés par son agissement dans ce dossier.

Les membres du recours accusaient la FTQ Construction d’avoir «encouragé, incité et omis de mettre fin aux arrêts de travail des 21, 24 et 25 octobre 2011» et d’avoir «ainsi empêché les salariés de travailler, causant [...] des manques à gagner au niveau du salaire pour les travailleurs et des pertes aux employeurs qui ont versé des salaires alors que le travail n’a pas été effectué», peut-on lire dans un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, jeudi.

Dans ce jugement, le juge Lukasz Granosik donne en partie raison aux plaignants, en ordonnant notamment à la FTQ Construction de leur verser 9,9 millions $. Selon les avocats ayant mené le dossier, ce montant grimpe à plus de 15 millions $ avec les intérêts et une indemnité additionnelle.

Selon le juge Granosik, «la preuve [...] ne permet pas de conclure que la FTQ-C a organisé, préparé, causé ou même participé activement aux arrêts de travail des 21, 24 et 25 octobre 2011». «En revanche, la FTQ-C a commis une faute d’omission en n’appelant pas ses membres au retour au travail immédiatement dès le début des perturbations et au plus tard le lundi 24 octobre 2011, mais seulement le lendemain, alors qu’une grève illégale était en cours pour la troisième journée consécutive.»

«Ses dirigeants ont choisi de jouer le rapport de forces, lequel leur apparaissait avantageux vis-à-vis le gouvernement, et ont abdiqué leur responsabilité en n’ordonnant pas de faire cesser les arrêts de travail et les perturbations», a écrit le juge dans sa conclusion.

La FTQ Construction a 30 jours pour en appeler du jugement.