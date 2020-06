Le Parc Oméga rouvre le 20 juin

MONTEBELLO – Forcé de fermer ses portes le 15 mars dernier, le Parc Oméga de Montebello, dans l’Outaouais, va finalement rouvrir le 20 juin après avoir obtenu le feu vert de la santé publique.

L’attraction touristique, qui mise principalement sur un safari en voiture, a indiqué vendredi s’être dotée d’un plan de réouverture et d’un protocole sanitaire, ceci afin d’assurer à la fois la santé des visiteurs, des employés et des animaux.

Ainsi, les «installations extérieures et intérieures, notamment les sentiers pédestres, les aires de pique-nique et les toilettes ont été adaptées afin d’optimiser la distanciation physique et de permettre aux visiteurs d’aller à la rencontre des animaux dans un environnement sécuritaire», a-t-on précisé, par communiqué.

Pour éviter que trop de personnes se retrouvent en même temps au Parc Oméga, son équipe a adopté un système de réservation en ligne.