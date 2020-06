Le temps d’une marinade

Mariner, badigeonner, injecter, voilà des opérations permettant d’ajouter de la saveur aux viandes rouges, poissons, volailles et légumes qui composent vos repas estivaux concoctés sur le barbecue.

Mariner sans dégât

Photo courtoisie

Ce plat à mariner en plastique sans BPA de Tupperware possède un fond quadrillé favorisant la distribution de la marinade et un assaisonnement uniforme. Déposez-y d’abord les aliments à parfumer et à attendrir, puis couvrez-les de votre marinade favorite. Refermez ensuite le contenant avant de le placer au réfrigérateur. N’oubliez pas de le retourner à quelques reprises, sans risquer de faire des dégâts, en attendant le moment ultime de la cuisson. Fraîcheur et saveur assurées !

► tupperware.ca > 27 $

Coups de pinceau

Photo courtoisie

Badigeonnez de marinade ou de sauce votre festin concocté sur le gril avant et pendant la cuisson, à l’aide de ce pinceau BBQ Québec muni d’un manche en acier inoxydable noir. Sa longue poignée permet de garder une distance adéquate, tandis que ses poils en silicone (résistants à une température maximale de 550 °F) retiennent la sauce jusqu’au moment de la délivrer sur la viande.

► bbqquebec.com > 22,99 $

Rapide sous vide

Photo courtoisie

Avec cet accessoire à marinade rapide de FoodSaver, les aliments s’imprègnent des saveurs de la marinade et s’attendrissent à son contact en quelques minutes plutôt qu’en quelques heures. Ce contenant de 2,25 pintes, conçu pour les systèmes d’emballage sous vide FoodSaver, est notamment parfait pour les repas décidés à la dernière minute !

► arescuisine.com > 39,99 $

L’Injecterminateur

Photo courtoisie

Pour introduire de la saveur en profondeur dans une pièce de viande, c’est d’une seringue que se servent les maîtres du barbecue. Chaque injection de

l’Injecterminateur BBQ Québec fera pénétrer de 1 à 5 ml de votre marinade préférée au cœur de votre grillade, selon le débit désiré. Trois aiguilles professionnelles incluses.

► bbqquebec.com > 29,99 $

Poire à toutes les sauces

Photo courtoisie

Non seulement cet ensemble de poires en silicone Starfrit permet d’arroser facilement les rôtis et volailles, mais il peut aussi servir à badigeonner de la sauce ou une marinade à l’aide de son pinceau et même infuser de jus une pièce de viande grâce à son aiguille à injection. De plus, la poire tient à la verticale sur le comptoir, résiste à des chaleurs allant jusqu’à 446 °F et va au lave-vaisselle.

► starfrit.com > 14,99 $ à partir du 9 juin