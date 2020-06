Pas de voyage... et pas de remboursement

Des parents insatisfaits de la gestion des fonds amassés pour un voyage scolaire annulé en raison de la COVID-19 aimeraient récupérer l’argent, mais soutiennent être incapables de se faire entendre.

« C’est du vol ! » lance Claudia Brousseau, mère d’une élève de 6e année de l’école Notre-Dame, à Saint-Roch-de-l’Achigan, un petit village situé au nord de Terrebonne, dans Lanaudière.

Mme Brousseau a recueilli 412 $ pour le voyage de sa fille, qui devait avoir lieu à Toronto du 20 au 22 juin prochain. Elle aurait aimé pouvoir récupérer cette somme.

Toutefois, le conseil d’établissement (CÉ) de l’école a voté pour que chaque élève ayant un frère ou une sœur plus jeune qui fréquente cette école lui lègue 250 $ dans son dossier, quel que soit le montant amassé. Sinon, il aura droit à une carte-cadeau de 250 $ dans une librairie.

Il s’agit d’une amélioration par rapport à la première décision qui n’offrait qu’une carte-cadeau de 150 $ et qui a été décriée.

Des parents insatisfaits qui ont acheté plusieurs produits durant les campagnes de financement individuel demandent d’avoir une rencontre virtuelle avec le CÉ afin de faire entendre leur point.

Ils jugent que l’opportunité qu’ils ont eue d’envoyer un courriel avant une séance du CÉ est insuffisante.

« On nous a stipulé que chaque dollar amassé par notre enfant irait dans son compte. On nous a incités à ramasser plus que les 325 $ nécessaires pour défrayer des repas et pour financer le voyage de son parent accompagnateur au besoin. L’enfant devrait récupérer la somme qu’il a ramassée ou l’équivalent », selon une autre maman, Stéphanie Racette.

Elle démissionne

Insatisfaite, Mme Racette, qui devait accompagner sa fille qui a récolté 750 $, a démissionné de son poste au CÉ.

« Ça aurait été bien plus simple de faire un chèque à tout le monde, mais on n’avait pas le droit », plaide la présidente du CÉ, Shirley-Ann Richard, en évoquant le Cadre de référence des campagnes de financement de la Commission scolaire des Samares (CSDS).

« Je suis d’accord avec le fait que ça n’a pas de bon sens. Selon moi, ça représente quelque chose qui ressemble à une fraude, mais est-ce que c’est vraiment une fraude dans le contexte ? [...] Je ne sais pas », poursuit Mme Richard.

« La Commission scolaire a pris la décision de proposer au CÉ de suggérer un 250 $ [...] parce qu’ultimement la loi [sur l’instruction publique] ne précise pas [quoi faire dans cette situation] », indique le conseiller en communication de la CSDS, Sébastien Poisson L’Espérance.

Pourtant, une autre commission scolaire dans Lanaudière, celle des Affluents, a pris la décision de rembourser aux parents la totalité de l’argent amassé lors de campagnes de financement individuel pour des activités annulées.