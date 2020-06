PGA: le retour de Tiger Woods devra attendre

Malgré les spéculations en raison de la présence de son yacht à proximité de Hilton Head, en Caroline du Sud, Tiger Woods n’effectuera pas son retour à la compétition la semaine prochaine au RBC Heritage.

• À lire aussi: PGA: Harold Varner III seul en tête à Fort Worth

Le yacht de Woods, Privacy, a été aperçu mercredi à St. Simons Island, en Georgia, à quelques kilomètres du site de la prochaine compétition de la PGA, selon ce qu’a rapporté Golf Channel.

Woods a déjà séjourné sur son bateau pendant des tournois, ce qui a emballé la machine à rumeur.

Maintenant que la limite des inscriptions est passée, le nom de Woods n’apparait pas sur la liste des golfeurs engagés pour le RBC Heritage.

Il s’agira du deuxième tournoi de la PGA depuis la reprise des activités après la pause imposée par la pandémie de COVID-19, en mars.

Même en l’absence de Woods, le tournoi sera des plus relevés alors que Rory McIlroy, Jon Rahm, Justin Thomas, Brooks Koepka, et Dustin Johnson seront présents. Rickie Fowler, Webb Simpson, Bryson DeChambeau, et Hideki Matsuyama participeront également à l’événement.