[PHOTOS] Un «au revoir» festif pour des élèves du primaire

MONTRÉAL | Faute de pouvoir souhaiter un bel été à leurs élèves comme à l'habitude, pandémie oblige, les professeurs de l'école primaire Sainte-Bernadette, à Montréal, sont allés à leur rencontre vendredi.

Photo Agence QMI, Patrick Duchesneau

Pendant quelques heures, les enseignants ont sillonné les rues des quartiers Saint-Michel et Rosemont, passant devant les demeures de leurs élèves en scandant des «bonnes vacances» dans une ambiance des plus festives.

Photo Agence QMI, Patrick Duchesneau

Un peu partout, parents et enfants étaient au rendez-vous pour dire au revoir à leurs enseignants après cette année scolaire écourtée abruptement par la COVID-19.

Photo Agence QMI, Patrick Duchesneau

«Pour nous, c'était important de voir nos élèves, qu'on n'avait évidemment pas pu revoir», a expliqué l'organisatrice de l'événement, Emmanuelle Auger, une enseignante spécialisée en arts plastiques.

Photo Agence QMI, Patrick Duchesneau

«Chaque année, on fait une haie d'honneur pour le départ de nos élèves [...]. Cette année, on cherchait une idée originale», a renchéri la directrice de l'école, Marie-Claude Boucher.

Photo Agence QMI, Patrick Duchesneau

«On s'est dit "on va la faire la haie d'honneur, on la aller les voir et bien boucler la boucle"», a-t-elle ajouté.