Plus personne ne traitera Jérôme Rocipon comme un Numéro#

Jérôme Rocipon, du regretté duo Numéro#, se commet en son propre nom et pour une première fois sur le EP «Des heures clandestines» qui sortira le 16 juin.

On l’a connu au début du présent millénaire avec l’électro de Numéro#, un projet musical mené avec Pierre Crube. Les Montréalais nous ont donné deux albums et une poignée de vidéoclips marquants.

Toute en demi-teintes, le répertoire de Numéro# oscillait entre la naïveté de «Chewing Gum Fraise» et le pessimisme de «Tout est parfait».

La critique a vanté leur leurs textes intelligents et le public a adhéré à leur singulier univers à la fois mélancolique et ludique. Puis, plus rien. Jérôme et Pierre ont abruptement tiré la «plug».

«On n’avait plus vraiment de jus. Je pense qu’on avait fait le tour de ce qu’on avait à dire avec ce projet-là, confie Jérôme Rocipon. Quatre ou cinq ans après la fin, on a quand même réfléchi à un retour. On s’était même mis au travail avant de se rendre compte, très rapidement, que ça ne fonctionnait plus.»

Repartir à zéro

On n’attendait plus tellement ce vol solo de Jérôme Rocipon. Après tout, onze longues années séparent «Des heures clandestines» de l’ultime opus de Numéro#.

Entre-temps, le chanteur de 42 ans s’est prêté à d’autres jeux. Il est devenu recherchiste pour une myriade d’émissions de télévision en plus réaliser son propre documentaire, un film intimiste qui s’intitule «Coucou l’artiste».

«Je suis vraiment conscient que le monde de la musique a complètement changé C’est sûr que j’ai été mis au courant via mon travail, mais j’ai loupé des chapitres parce que j’ai l’âge que j’ai, aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça va très vite.»

«Je me sens comme à mes débuts en 2005 parce que je n’ai plus vraiment de lien avec le monde de l’industrie. J’ai des liens amicaux avec des gens qui ont arrêté de faire de la musique, pour la plupart.»

Libéré de toute pression extérieure, du regard des autres comme il l’évoque dès la première piste, le musicien fait maintenant cavalier seul. Ce mini-album sort donc à compte d’auteur, de manière pleinement indépendante.

La popularité n’est pas une fin en soi. Plutôt que d’aspirer au succès une seconde fois, le compositeur-parolier-interprète lâche prise. Il renoue également avec la guitare acoustique.

«C’est vraiment mon premier instrument. D’ailleurs, au tout début de Numéro#, j’ai approché Pierre Crube avec des maquettes enregistrées à la guitare, mais on est très vite partis sur autre chose. Ça va certainement surprendre certaines personnes qui vont se dire ‘’hé boy! Qu’est-ce qui se passe avec Jérôme?’’, mais pour moi c’est le contraire. Je n’ai jamais été aussi proche de ce par où j’ai commencé.»

«Des heures clandestines» sera disponible le 16 juin sur Bandcamp.

Aller simple Bordeaux-Montréal

Originaire de la ville de Cenon, dans le Sud-Ouest de la France et tout près de Bordeaux, Jérôme Rocipon a fait son nid dans la métropole québécoise au commencement de sa vie adulte.

C’est ici qu’il a fait ses premiers pas sur le marché du travail, ici qu’il a réalisé ces rêves de musique qu’il portait en lui depuis l’enfance.

«Présentement, je suis dans une phase où je me sens à moitié Français, à moitié Québécois. Sans dire que je suis apatride, mes racines sont très aléatoires et je me sens très libre», laisse savoir l’artiste.

«La langue me suffit pour me définir. Je ne veux pas avoir de message politique en disant ça, mais je sais que je parle français. C’est la langue qui me permet d’exprimer tout ce que j’ai au fond de moi. [...] Pour vrai, je ne pourrais pas envisager de chanter en anglais.»

Le goût de l’exil est parfois héréditaire, voire génétique. En tout cas, les ancêtres de Jérôme Rocipon avaient eux aussi la bougeotte. S’il s’identifie comme francophone avant toute chose, le Montréalais d’adoption doit son prénom à son grand-père maternel qui s’appelle Narciso Gerometta.

«Un jour, j’aimerais écrire une chanson en italien. Je ne le parle pas, mais j’ai tellement entendu parler italien quand j’étais jeune que je serais capable de faire des amalgames. Il y a des sonorités qui sont quand même très proche du français. En même temps, je sais que ça me prendrait énormément de temps. J’écris de manière très spontanée et ça résonne toujours avec quelque chose de concret que j’ai dans le cœur, à l’intérieur.»