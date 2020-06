Quand un homme se perd dans sa maladie

Je suis une femme de 62 ans encore sur le marché du travail, en santé, et vive d’esprit. Suite à un veuvage de trois ans au début de la cinquantaine, j’ai fait la connaissance d’un homme de huit ans mon aîné. Nous étions sur la même longueur d’onde, en particulier sur l’idée de se donner une belle vie pour en profiter longtemps.

On s’appliquait à cela depuis le début de notre union. Nous aimions voyager, aller à la pêche et assister à quelques évènements artistiques. Comme nos enfants respectifs s’entendent bien et que nous adorons tous les deux côtoyer nos petits-enfants, j’avais l’impression que la vie allait nous gâter jusqu’à la fin de nos jours.

Mon mari a pris sa retraite il y a trois ans, et comme une fatalité, deux mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Lui que j’avais connu joyeux et prédisposé au bonheur, est soudainement devenu un autre homme. C’est comme si toutes les forces vitales en lui s’étaient concentrées sur sa maladie pour ne plus laisser aucune place au reste.

Le cancer semblant peu agressif, il fut décidé de procéder à ce que les médecins appellent « une surveillance active » qui impliquait que mon mari doive se soumettre à des consultations régulières ainsi que des biopsies pour vérifier que le cancer reste stable et ne progresse pas. Ce qui est son cas. Depuis que tout ça a commencé, je vis avec un autre homme.

Il n’a plus de goût pour rien de ce qui l’intéressait avant. Il est replié sur lui-même et parle peu. Seuls nos petits-enfants arrivent à le dérider et lui faire retrouver une certaine joie de vivre. Pas besoin de vous dire que notre vie sexuelle est au point mort.

Comme je travaille encore, ça me permet de m’aérer l’esprit. Mais mon mari aimerait que je prenne ma retraite pour être avec lui le plus possible. Et j’hésite. Je ne sais pas si j’ai envie de vivre à plein temps avec un homme qui a l’impression d’avoir déjà un pied dans la tombe, alors que son médecin dit que tout est stable. Je n’ose pas lui dire que son état me pèse. Alors, comment faire pour qu’il redevienne comme avant ?

Anonyme

Je pense que vous devrez mettre une croix sur l’idée de le voir redevenir comme avant. Tout diagnostic de cancer change une vie à jamais. L’idée de mort, même si elle a de moins en moins lieu d’être, vu la progression des guérisons, reste encore attachée à un tel diagnostic.

Sans compter qu’il semble que parmi les « inconvénients de la surveillance active, il y a de l’anxiété liée à la répétition des tests de contrôle, et de l’inconfort face à la douleur des biopsies. » Qu’est-ce qui vous empêche de lui dire, calmement et avec empathie, que vous avez du mal à vous imaginer avec lui à plein temps, vu ses états d’âme dépressifs ? Ce n’est pas parce que lui se tait que vous devez l’imiter. Il faut le sortir de sa torpeur pour son propre bien-être. Une consultation conjointe en psychologie pourrait vous permettre de l’aider à revivre plus normalement.