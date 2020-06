Quoi regarder à la télé samedi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 13 juin:

«Sur la piste de Van Gogh»

En décembre 2002, deux tableaux valant plusieurs dizaines de millions d’euros sont volés au musée Van Gogh d'Amsterdam. Les voleurs sont visiblement des professionnels. Mais comme ils ne peuvent pas vraiment vendre ces toiles sur le marché, que vont-ils en faire? L’historien et critique d’art, Andrew Graham-Dixon va mener l’enquête. Samedi, 16 h, Planète+.

«Soirée vintage : Expos Montréal c. Dodgers Los Angeles»

Le 28 juillet 1991, Les Expos de Montréal affrontent les Dodgers de Los Angeles. Cette journée-là, le lanceur des Expos, Dennis Martinez, est devenu le 15e dans l'histoire à enregistrer un match parfait en n'accordant aucun coup sûr ni but sur balles. Samedi, 16 h 30, TVA Sport.

«Souvenirs olympiques»

À Sotchi 2014, Alexandre Bilodeau a gagné son duel face à Mikaël Kingsbury, et le Canada a signé un doublé à l’épreuve des bosses de ski acrobatique. Alors qu’il avait déjà gagné à Vancouver en 2010, Alexandre Bilodeau, âgé de 26 ans, devient le premier skieur de l’histoire à défendre son titre olympique à l’épreuve des bosses. Samedi, 18 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Hawaii 5.0»

Pour cette huitième saison, la brigade d’élite qui combat le crime et la délinquance dans l’archipel d’Hawaii fait peau neuve. Après le départ de plusieurs membres, Steve (Alex O'loughlin) et Danny (Scott Caan) recrutent Tani Rey (Meaghan Rath), une forte tête féminine qui s’est fait exclure de l’académie de police pour avoir frappé son instructeur. L'ex-Marine Junior, Adam, le mari de Kono, et un agent à quatre pattes rejoignent également les rangs de la brigade. Samedi, 20 h, Série+.

«Tout pour elle»

Version américaine d’un film français, un prof de littérature (Russell Crowe) va minutieusement planifier l’évasion de prison de son épouse (Elizabeth Banks), qui a été condamnée à vingt ans de prison pour le meurtre de sa patronne. Samedi, 20 h 51, TVA.

«Orange mécanique»

Dans ce chef-d’œuvre de Stanley Kubrick, on se retrouve dans un futur fantasmé, où règnent la violence et le sexe. Alex (Malcolm McDowell), jeune voyou qui dirige une bande de dépravés, exerce une terreur aveugle. Il va accepter de servir de cobaye pour des expériences de réhabilitation. Samedi, 21 h 10, Cinépop.

«Gilles Villeneuve : à toute vitesse»

Trente-huit ans après sa mort tragique, Gilles Villeneuve est toujours une fierté pour le Québec. Ce documentaire va faire redécouvrir la fabuleuse carrière du pilote de Formule 1, à travers des témoignages inédits de personnalités qui l’ont côtoyé à différentes étapes de sa carrière, et des archives jamais montrées à la télé. Samedi, 22 h 30, ICI Radio-Canada Télé.