Reconnaître enfin les proches aidants

Sans exagérer, on peut parler d’un moment historique. Longuement attendu, le projet de loi visant à reconnaître formellement et à soutenir les personnes proches aidantes s’est enfin matérialisé.

Présenté hier par Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants, il sera suivi de la création d’un Observatoire scientifique de la proche aidance, d’une première politique nationale et d’un plan d’action gouvernemental détaillé.

Malgré les coûts de la pandémie, cela supposera des ajouts importants en ressources humaines et financières. Jusqu’à preuve du contraire, c’est du sérieux.

Proche aidante de son mari jusqu’à son décès, Mme Blais défend cette cause depuis des années. Le faisant aussi par mes écrits, comme proche aidante de ma sœur déficiente intellectuelle, j’ai souvent été à même de mesurer la solidité de sa démarche.

Ex-ministre libérale, cette cause était l’ultime raison de son saut à la CAQ. François Legault lui ayant garanti la liberté d’agir dans ce dossier.

Duo aidant-aidé

Fortement critiquée pour l’hécatombe dans les CHSLD, dont la responsabilité relève pourtant de plusieurs instances politiques et en santé publique, Marguerite Blais retrouve ici son élan.

Son virage centré sur le « duo » aidant-aidé prendra en effet la forme d’un héritage politique conséquent. En entrevue, la ministre insiste d’ailleurs beaucoup sur l’importance d’un cadre législatif comme première étape.

« Au-delà des cycles électoraux, le fait d’enchâsser cette politique dans une loi, me dit-elle, imposera des obligations et des contraintes au gouvernement actuel et aux prochains. Une pérennité va s’installer. On ne pourra plus voir les proches aidants comme de l’acquis pas cher servant à faire ce que le réseau public ne veut pas faire. »

« Dans toutes les lois futures, ajoute-t-elle, les gouvernements devront même tenir compte des proches aidants. Que ce soit en emploi, éducation, conciliation travail-famille, etc. »

Ignorés

Ignorées depuis des décennies par le « système », les personnes proches aidantes sont nombreuses à s’épuiser, s’appauvrir et à vivre un isolement social brutal. Plusieurs meurent avant le proche dont elles prennent soin.

Qu’elles soient coupées de leur proche en hébergement ou confinées ensemble à la maison, leur détresse explose carrément sous la pandémie. Des drames humains se jouent, maintenant.

Année après année, ce sont pourtant des milliards de dollars que les proches aidants font économiser au trésor public. Il est temps que ce dernier délie ses cordons pour les empêcher à l’avenir de tomber au combat.

Pour la première fois, le projet de loi reconnaît d’ailleurs tous les proches aidants comme des « usagers » du système de santé. Et ce, au même titre que leur proche aidé, qu’il soit un aîné, un enfant ou un adulte handicapé intellectuellement ou physiquement, etc.

Les aidants auraient ainsi droit à une évaluation professionnelle, à du soutien et à des services visant la « préservation » de leur propre santé physique, émotive et sociale. Bref, ils existeraient.

D’ici le scrutin de 2022, la vision de Marguerite Blais devra toutefois passer le test du réel. Le soutien aux aidants, financier et en services à domicile concrets, devra être au rendez-vous.

Leur patience d’anges gardiens invisibles a définitivement atteint ses limites.