Reprise de la saison: la LNH opte pour Las Vegas

Las Vegas sera l’une des deux villes-bulles si l’action reprend cette saison dans la Ligue nationale de hockey.

• À lire aussi: LNH: ouverture des camps le 10 juillet

Le Las Vegas Review–Journal a rapporté la nouvelle vendredi, et a indiqué qu’elle sera confirmée le 22 juin.

Gary Bettman avait également dit à la fin mai que les villes-bulles qui accueilleront les équipes de la LNH en cas de reprise seraient confirmées vers la mi-juin.

L’autre ville retenue pour le tournoi éliminatoire dépendra de la décision du gouvernement canadien concernant le maintien de la quarantaine de 14 jours imposée à ceux qui rentrent au pays.

Vancouver, Edmonton et Toronto sont les trois villes canadiennes considérées par la ligue. Outre Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Columbus, Dallas, Minneapolis/St Paul et Pittsburgh avaient été considérées aux États-Unis.

«On croit que ces villes sont présentement en mesure de nous accueillir. Toutefois, on pourrait bien prendre une décision qui, dans quelques semaines, ne tiendrait plus la route. On n’a pas besoin de choisir avant trois ou quatre semaines, alors on va continuer de suivre l’évolution de la COVID-19», avait indiqué Bettman au moment d’annoncer le plan de relance de la ligue, le 26 mai.

La décision de la ligue ne serait tarder puisque les joueurs sont maintenant autorisés à reprendre l’entrainement dans les installations de leurs équipes et que les camps d’entrainement des formations s’ouvriront le 10 juillet en vue des séries.