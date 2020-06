Thiéry Dubé : de Homer Simpson à Vin Diesel

MONTRÉAL – Le visage de Thiéry Dubé ne vous dit peut-être rien, mais sa voix, elle, vous est sûrement familière. Ou plutôt, «ses» voix, qui sont aussi celles de Grand-Papa Bi, Vin Diesel, Woody Harrelson et, depuis 2017, de l’attachant et fainéant Homer Simpson.

Thiéry Dubé nous accordait cet entretien à la fin mai, quelques jours avant le décès d’Hubert Gagnon, qui avait auparavant prêté son timbre et ses intonations au célèbre père de la famille Simpson dans la version québécoise du dessin animé pendant 26 ans, de 1991 à 2017. C’est d’ailleurs lui qui a annoncé le départ de son prédécesseur, reconnu comme un pionnier dans l’industrie du doublage d’ici, sur sa page Facebook, le dimanche 7 juin.

Déjà, en entrevue, Dubé parlait d’Hubert Gagnon comme d’une inspiration.

«Hubert Gagnon est l’un des plus grands doubleurs qu’on a eus au Québec. D’avoir eu la chance de le remplacer, c’est vraiment fantastique. Je travaille maintenant avec des gens qui ont été des idoles pendant des années, comme, aussi, Béatrice Picard et Johanne Léveillée (NDLR : les voix de Marge et Bart Simpson)», a-t-il raconté d’un ton admiratif.

«C’est comme un rêve, a poursuivi Thiéry Dubé. J’écoutais "Les Simpson" quand j’étais petit. Je me pince à tous les jours ; c’est comme quelqu’un qui aurait la chance de jouer Bobino! (rires).»

Mille possibilités

Né à Montréal, mais diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec, ville où il a vécu pendant une dizaine d’années, Thiéry Dubé, 46 ans, s’est beaucoup produit sur les planches de la Vieille Capitale (Trident, Grand Théâtre, etc) avant de s’offrir une formation complémentaire en doublage.

S’il a pu mettre en valeur ses talents d’acteur dans «Les hauts et les bas de Sophie Paquin», «La galère», «Série noire» et «District 31», ainsi que dans des comédies musicales comme «La mélodie du bonheur» (il devait aussi être de «Kinky Boots», que devait produire Juste pour rire cet été, et dont les représentations ont été annulées), c’est principalement le créneau du doublage, de la surimpression vocale et de la narration qui l’occupe depuis les 20 dernières années.

Annonceur du secteur de l’information à ICI Radio-Canada, voix de Grand-Papa Bi dans la nouvelle mouture de «Passe-Partout», Woody Harrelson dans «Star Wars», Vin Diesel dans «Fast and Furious» («Rapides et dangereux»), le clown Pennywise dans «It» («Ça») : Thiéry Dubé est un peu partout, sans qu’on le sache nécessairement.

«Le doublage permet de ne pas être limité par notre apparence ; si on est un petit brun, un grand Noir ou une jeune fille blonde, à la télévision et au cinéma, on reçoit des rôles qui correspondent à ce qu’on dégage. Mais en doublage, je peux faire un "Black", un Asiatique, un vieux monsieur ou un gars de 22 ans, dans des films d’horreur ou de science-fiction, un genre peu exploité au Québec. Ça me rend vraiment heureux», a mentionné le comédien.

Pas une imitation

En ce qui concerne les «D’oh!» et autres répliques rigolotes d’Homer Simpson, Thiéry Dubé affirme avoir reçu de belles lettres d’encouragement des admirateurs du personnage depuis trois ans. Mais il reconnaît que d’autres n’apprécient pas la couleur de «son» Homer. Le principal intéressé accepte les commentaires négatifs avec philosophie.

«Moi, je suis de la génération "Passe-Partout". Quand j’étais jeune, Ève Gagnier faisait la voix de Cannelle, et à un moment donné, elle a eu un cancer et elle est décédée. Elle a été remplacée, et la voix de Cannelle a légèrement changé. Dans ma tête, ça ne sonnait pas exactement comme la voix de Cannelle. Alors je peux comprendre que les gens qui ont grandi avec la voix d’Hubert puissent parfois avoir un pincement au cœur. Mais, en général, la réponse est très positive.»

«Je pense que ce que FOX (NDLR : diffuseur original des "Simpson" aux États-Unis) et Télétoon voulaient, ce n’était pas un imitateur. Cela aurait sûrement été facile pour eux de prendre un Pierre Verville, par exemple, qui aurait été capable d’imiter Hubert Gagnon à la perfection. C’était très important pour les producteurs de garder ça vrai, d’avoir un comédien qui saurait s’approprier Homer sans le dénaturer», a précisé Thiéry Dubé.

La 30e saison des «Simpson» est actuellement présentée à Télétoon, et la chaîne rediffuse également des épisodes des saisons antérieures du dessin animé, du lundi au vendredi, à 18 h et 18 h 30, à 21 h et 21 h 30, et 23 h et 23 h 30, de même que le week-end. La série est aussi à l’antenne de V du lundi au vendredi, à 16 h 30 et 17 h.