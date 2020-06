Un BBQ pour l’été

Avec le beau temps et les longues soirées estivales vient le temps des bonnes odeurs de grillades flottant dans l’air. Cette année, plus que jamais, les Québécois plébiscitent le BBQ. Pour ceux qui n’en ont pas encore, ou pour ceux qui veulent remplacer leur BBQ vieillissant, voici notre guide d’achat et d’entretien.

Le choix du combustible

Dans le monde du BBQ, il existe différents types de combustibles sur le marché. Chaque combustible comporte son lot d’avantages et d’inconvénients. Quel type de combustible vous convient le mieux ?

Le gaz propane

Photo courtoisie, Weber et BMR

Les BBQ au propane sont les plus nombreux sur le marché. Leur énorme avantage est leur rapidité d’obtention de chaleur. « En 10 à 12 minutes, vous êtes prêts à cuisiner sur votre BBQ », explique Benjamin Alarie, chef corporatif de Weber.

Sa simplicité d’utilisation et d’entretien ainsi que sa capacité à être utilisé en tout temps, même en hiver, charment nombre de Québécois.

Pour Benjamin Alarie, nombre de propriétaires de BBQ au propane n’utilisent pas bien leur machine. Vu la chaleur intense et atteinte rapidement, les gens ont tendance à cuire à une température trop élevée. « Il faut savoir gérer la température des grilles afin de permettre de bien saisir nos aliments et par la suite les déplacer dans une zone moins chaude afin de poursuivre la cuisson », décrit-il.

Le charbon

Le charbon reste le choix du puriste. « Les avantages sont nombreux, explique Benjamin Alarie. Le goût, la chaleur, le temps de bâtir sa cuisson, les essences de bois possibles pour donner des goûts et textures différents... Le charbon est très polyvalent pour arriver à cuire à haute température ou à basse température pour une longue cuisson, ou bien en fumaison. »

Simon-Pierre Laliberté, gérant du département saisonnier du BMR FV Lalonde, à Les Coteaux, note un retour en force des BBQ au charbon depuis quelques années, même s’ils nécessitent plus de temps et d’entretien. « Le charbon est de plus en plus à la mode. Je l’appelle le BBQ de fin de semaine. On se rassemble, on prend son temps. »

Le seul inconvénient du charbon : « Le nettoyage et la disposition des cendres une fois la cuisson terminée, décrit Benjamin Alarie. ll faut prévoir un contenant métallique pour disposer des cendres en toute sécurité. »

Les granules de bois

Les granules de bois s’utilisent dans des BBQ spécialement conçus à cet effet et qui doivent être branchés à une prise électrique. « L’avantage est sa simplicité d’utilisation et sa possibilité de faire de longues cuissons sans trop d’efforts, explique Benjamin Alarie, alors que Weber a lancé cette année son premier BBQ aux granules de bois, le Smoke Fire. Le fait de cuisiner avec les granules de bois donne une saveur incroyable aux aliments sans difficulté. »

Le consommateur n’aura qu’à remplir le fumoir de granules, le brancher et sélectionner la température de cuisson. Le BBQ s’occupe du reste ! Il existe plusieurs essences de bois pour des saveurs différentes.

Côté inconvénient, on peut noter que ce BBQ doit être branché à l’électricité, il est donc moins mobile. Benjamin Alarie note aussi qu’il faut absolument « protéger les granules de l’humidité afin de s’assurer d’une bonne combustion uniforme. »

L’électricité

Les BBQ électriques répondent à la demande croissante des propriétaires et locataires de condominiums qui font face à une réglementation restrictive. En effet, de nombreux condominiums interdisent l’utilisation de BBQ au

propane ou au charbon sur les balcons ou les terrasses.

« Avec une bonne puissance afin de saisir de bons biftecks ou pour obtenir des burgers juteux, ces BBQ sont faciles d’entretien et s’utilisent à l’extérieur,

décrit Benjamin Alarie. Ces modèles sont surtout faits pour la cuisson directe vu la configuration du brûleur. La cuisson longue ou indirecte est moins évidente sur ce type de BBQ, mais tout de même possible avec un peu d’expérience ! Il s’agit d’un excellent choix lorsque vous êtes limité en matière d’espace et de réglementation ! »

Trois tendances à suivre

1. Les thermomètres connectés

Photo courtoisie, Weber et BMR

L’industrie du BBQ n’échappe pas à la tendance des objets connectés. Ainsi, des thermomètres connectés, par Bluetooth ou Wi-Fi, sont apparus sur le marché. Des applications permettent de savoir quand la température voulue est atteinte et combien de temps vous devriez laisser votre steak sur le grill.

Weber est l’un des leaders sur le marché avec le iGrill, son thermomètre connecté, et vient de lancer le Weber Connect, un assistant connecté aux grillades qui envoie, par Wi-Fi, des notifications directement à votre téléphone intelligent sur toutes les étapes de cuisson, depuis la préparation du barbecue jusqu’au moment où il faut retourner l’aliment, le servir et le déguster.

Photo courtoisie, Weber et BMR

2. Les morceaux et copeaux de bois

Rien de tel que des morceaux et des copeaux de bois pour donner un goût subtil à vos repas. De nombreuses marques ont lancé leurs copeaux de bois, idéaux pour les BBQ au propane (on les met dans un fumoir sur la grille), ou des morceaux de bois pour les BBQ au charbon. On trouve différentes essences, telles que le pommier, le hickory, le noyer ou le cerisier. C’est la fumée du bois qui va donner plus de saveurs à vos mets.

3. Le retour aux produits locaux

Selon Benjamin Alarie, chef corporatif chez Weber, « le retour aux produits locaux prendra cette année une grande place dans nos assiettes, et c’est tant mieux. Nous avons tellement de beaux produits québécois, alors n’hésitons pas à en mettre un maximum dans notre assiette. Avec la situation actuelle, un retour aux coupes de viandes moins connues sera aussi à l’ordre du jour, parfois par manque de choix ou bien par souci d’économie. Nous pourrons à coup sûr découvrir de nouvelles choses. »

Conseils en vrac

Pour le BBQ au propane, protégé durant l’hiver, il faut démancher le brûleur et le nettoyer en début de saison.

Pour le BBQ aux granules de bois, passez l’aspirateur dans le compartiment à chaque poche de granules de 20 lb, donc environ quatre à cinq fois par an pour une consommation régulière.

Pour le BBQ au charbon, enlevez les cendres régulièrement et grattez le fond du BBQ avec une boule d’aluminium.

La housse est conseillée pour les BBQ qui sont situés à côté d’une piscine ou d’un spa, à cause du chlore, explique Simon-Pierre Laliberté, de BMR. Le cas échéant, ce n’est pas conseillé car la housse a tendance à garder l’humidité, ce qui pourrait occasionner de la rouille.

Les grilles en fonte doivent être huilées après chaque utilisation.

Des conseils pour un entretien maximal

Photo courtoisie, Weber et BMR

Vous aimeriez que votre BBQ vous offre de longues années de grillades sans souci ? « Donnez du temps à votre BBQ ! », explique Benjamin Alarie. Le chef corporatif de Weber conseille de brosser les grilles avant chaque utilisation afin de retirer tous les résidus d’aliments collés. « Mais le nettoyage ne s’arrête surtout pas à cette étape ! Le nettoyage de votre cuve de cuisson et de votre récupérateur de graisse est également de mise. Le fait de nettoyer son BBQ au printemps et à l’automne est loin d’être suffisant. Selon votre utilisation, je vous conseille de prendre 15 minutes par mois afin de retirer vos grilles, retirer vos déflecteurs de chaleur, retirer le système de récupération des graisses et bien nettoyer le tout à l’aide de produits d’entretien. Bien rincer, sécher et remonter la bête. Voilà, 15 minutes afin d’avoir un BBQ propre et jouir au maximum des performances de votre machine. »