Un film québécois à Annecy

Le court métrage d’animation Moi, Barnabé, du réalisateur Jean-François Lévesque, sera présenté à la 44e édition du réputé Festival d’Annecy qui sera lancée lundi et qui se déroulera exceptionnellement en ligne à cause de la pandémie.

Moi, Barnabé est l’un des quatre films produits par l’ONF qui a été sélectionné cette année à ce prestigieux festival français considéré comme l’équivalent de Cannes pour le cinéma d’animation.

« C’est probablement la meilleure façon de lancer le film sur la scène internationale, s’est réjoui le réalisateur Jean-François Lévesque (Le nœud cravate), en entrevue au Journal. Une sélection à Annecy nous ouvre la porte pour plusieurs autres festivals. Je suis très content. »

Fruit d’un travail de moine qui s’est échelonné sur plus de cinq ans, Moi, Barnabé a été réalisé en animation image par image (stop motion). Ce procédé consiste à tourner image par image en déplaçant manuellement les marionnettes et les objets entre chaque prise.

Spiritualité

Le film met en scène le curé d’un petit village qui reçoit la visite d’un étrange volatile qui l’oblige à reconsidérer sa vie.

« Je viens d’un petit village, Saint-Gabriel-de-Rimouski, où la religion était omniprésente pendant mon enfance et je crois que j’ai eu besoin de faire la paix avec cela. Dans le film, j’ai voulu parler de spiritualité et de thèmes qui n’appartiennent à aucune religion comme la conscience et l’ego, explique Jean-François Lévesque. »

Le 44e Festival d’Annecy se tiendra en ligne du 15 au 30 juin. La programmation sera offerte pour la première fois au Québec à l’achat d’une accréditation sur le site de l’événement.