Une série mordante

Irrévérencieux, tordus et résolument politically incorrect, les Murphy sont de retour, plus en forme que jamais, pour une quatrième saison de F is for Family, entièrement réalisée à Montréal.

Il y a de ces séries qui s’améliorent d’année en année, parvenant à se surpasser chaque saison. F is for Family est officiellement de ce lot. Preuve à l’appui : les 10 nouveaux épisodes déposés sur Netflix aujourd’hui.

On y retrouve le clan Murphy, cette famille de classe moyenne vivant dans les années 1970, pour une nouvelle série de péripéties. La grossesse de Sue (Laura Dern) suit son cours, les enfants reprennent le chemin des bancs d’école... bref, tout est au beau fixe pour Frank (Bill Burr) et sa bande.

Photo courtoisie, Netflix

Mais tout ça est sur le point de changer, leur quotidien se trouvant rapidement chamboulé par l’arrivée du patriarche de la famille, William (Jonathan Banks).

Cap maintenu

On l’avoue, on s’est demandé si F is for Family, qui gagne en qualité tout comme en succès depuis son arrivée sur Netflix en 2015, allait pouvoir maintenir le cap encore longtemps. Mais force est de constater que oui, puisque la série n’a absolument rien perdu de son mordant ni de son hilarité. Au contraire.

Avec cette quatrième saison, on rit souvent. On rit fort. Mais surtout, on dévore la saison entière d’une seule traite. Et on se croise déjà les doigts pour une cinquième saison.

La quatrième saison de F is for Family est diffusée sur Netflix à compter d’aujourd’hui.