TESSIER, Jean-Guy



À Napierville, le 5 juin 2020, est décédé à l'âge de 57 ans, M. Jean-Guy Tessier, fils de M. Hervé Tessier et Mme Noëlla Dubois (M. Jean Robillard).Outre ses parents, il laisse dans le deuil son amoureuse, Mme Annie Lauzon, ses enfants et petits-enfants, son frère Jacques et sa soeur Monique, ses beaux-parents, ses neveux et nièces, sa famille élargie, ainsi que plusieurs collègues et amis.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas de cérémonie.