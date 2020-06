TREMBLAY, Gisèle



Madame Gisèle Tremblay, fille de feu Albert Tremblay et de feu Marie-Anne Pitre, épouse de Monsieur Joseph Maher de Saint-Timothée, est décédée paisiblement le 6 juin 2020 à Valleyfield à l'âge de 89 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, Josée, François, Marjolaine et leurs conjoints et conjointes (Lauraine, Marc et Madeleine), ses 9 petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères, soeurs et de nombreux neveux et nièces.Femme discrète, indépendante et dévouée, elle a transmis à ses enfants des valeurs fortes et a contribué au succès de l'entreprise agricole familiale.En raison des circonstances actuelles de pandémie, les funérailles ou la commémoration auront lieu à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation caritative de votre communauté dont l'oeuvre vous tient particulièrement à coeur.Le Centre funéraire E. Montpetit et fils offre ses sincères condoléances à la famille éprouvée.Pour nous joindre par tél.: (450) 373-3511ou via le web www.emontpetit-fils.ca