LEFTER, Ion



Son épouse Camelia Lefter, sa famille et ses amis ont la tristesse de vous apprendre le décès subit, à l'âge de 87 ans du Professeur Ion Lefter, le 25 mai 2020.Professeur Ion Lefter a commencé sa carrière très jeune et avec succes. Il a été le champion national en lutte olympique pour la Roumanie, entraîneur de l'équipe nationale de Roumanie, du Maroc, et entraîneur et arbitre de lutte olympique internationale pour d'autres pays d'Afrique.Travaillant et courageux, il était apprécié de tous ses collègues et ses élèves du collège Édouard Montpetit à Longueuil où il a travaillé comme professeur d'éducation physique jusqu'à sa retraite, et où il ne manqua jamais une occasion d'aider son prochain.Ion, vous manquerez beaucoup à Camelia, votre épouse bien-aimée avec qui vous avez passé 60 années d'un mariage heureux.La cérémonie religieuse pour les intimes aura lieu le mercredi 24 juin 2020 à 11h à :7679 BOUL TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Vous pourrez participer à la captation vidéo de la cérémonie sur :