COURTEMANCHE, Rita



À Montréal, le lundi 1er juin 2020 est décédée, à l'âge de 95 ans, Rita Courtemanche, épouse de feu Maurice St-Onge.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Lucie), Mado (Robert), Micheline (Richard) et Martin (Anne-Marie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants de même que plusieurs parents et amis.Compte tenu de la situation, les funérailles seront privées.