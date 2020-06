PROULX, Lise



À Laval, le 10 juin 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Lise Proulx, née à St-Pie-de-Guire le 10 mai 1942. Rejoignant ainsi son père Welley, sa mère Antoinette, ses soeurs Lucette et Colette, elle laisse dans le deuil sa compagne Louise Régnier, sa fille Annie Gauthier, sa belle-fille Hélène Laberge, ses frères et soeurs, Jean-Pierre, Pierrette, Donald, Micheline, Johanne et Sylvie, ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, Ginette, Marie-Thérèse, Pierre D., Pierre M., Alain et Robert. Elle laisse aussi de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 26 juin 2020, de 16h à 19h, au complexe funéraire:En raison de la crise sanitaire actuelle, la famille ne peut vous offrir ni goûter ni breuvage.Aussi, en respect de ses volontés et en conformité avec ses désirs, les funérailles en l'église Saint-Louis-de-Montfort seront célébrées à une date ultérieure.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.